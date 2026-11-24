El delantero del equipo italiano brindó declaraciones sobre su retiro, en el medio de rumores que lo vinculan con el Xeneize.

La Roma visitará mañana al PSG por la quinta fecha de la liguilla de la Champions League y en la previa de un encuentro clave en el certamen internacional, Paulo Dybala habló en conferencia de prensa sobre su futuro, en el medio de los rumores de un posible traspaso a Boca .

"Espero terminar mi carrera en Roma, para mí sería muy lindo como dije en una entrevista, llegué a Italia en 18 años y no me veo en otro lugar", dijo el delantero del equipo italiano ante la pregunta sobre su futuro , apagando la ilusión de los hinchas del Xeneize.

La conexión de Dybala con Boca se remonta a la pasión de su padre por el cuadro azul y amarillo, e incluso a una entrevista en los tiempos de Paulo en Instituto, donde manifiesta ser hincha del Xeneize.

"LLEGUÉ A ITALIA CON 18 AÑOS Y NO ME VEO EN NINGÚN OTRO SITIO" En la previa de la visita de Roma a PSG por la UEFA Champions League, Paulo Dybala fue consultado por su futuro y esto respondió. #DSPORTSNoticiasLite Tarde pic.twitter.com/lEstfyIThx

A pesar de hablar de un posible retiro en Italia, Dybala dejó un pequeña puerta abierta: "El fútbol muchas veces tiene cambios, sobre todo en este fútbol moderno en lo que hay tantos movimientos".

"Pero ahora estoy disfrutando, me queda un año de contrato aquí, disfruto el momento, lo que hace el equipo, después veremos", manifestó el argentino, que sonó para el Xeneize en la previa del Mundial 2026, y aunque hubo negociaciones, finalmente renovó con la Roma por una temporada más.

"Quedó muy pendiente lo de Paulo Dybala a Boca. Es un DESEO que tiene, y temprano o tarde SE VA A DAR"



Tremendo BOMBAZO de Gastón Edul con Davo Xeneize sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca el año que viene. pic.twitter.com/QJVbnp22Oe — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) November 20, 2026

Otra de sus conexiones con Boca y con el plantel actual es por su amistad con Leandro Paredes, con quien compartió plantel en el elenco italiano y en la selección argentina, además de que sus parejas tienen una buena relación y se ha insinuado varias veces que el volante le manda mensajes para convencerlo.

Los campeones del mundo que suenan para Boca

El experimentado periodista Gastón Edul estuvo en el stream de Davoo Xeneize e hizo declaraciones que volvieron a alimentar las versiones sobre algunas negociaciones de Boca con jugadores de la selección argentina campeona del mundo.

"Si Boca sigue en la Libertadores a mitad del año que viene, pasando la fase de grupo...", dijo poniéndole suspenso. Luego de esa situación que llamó la atención de los usuarios, el periodista deportivo pidió que le silencien el micrófono. Ante eso Davoo le hizo el gesto típico de Dybala en su rostro y Edul contestó sembrando la duda: "No solamente".

Rápidamente, esa respuesta fue enlazada con los rumores que cobraron fuerza en los últimos días sobre una posible llegada de Rodrigo De Paul a Boca. Tras detectar el mensaje, el confeso hincha del Xeneize le hizo referencia a Tini con sus manos, pareja de De Paul, respondió entre sonrisas: "No lo sé". De esta manera, los rumores de una posible llegada de los campeones del mundo cobraron fuerza.

DYBALA Y DE PAUL A BOCA EN JULIO DE 2027?



El periodista Gaston Edul da a entender que la posibilidad es real si Boca clasifica a octavos de la copa libertadores 2027. pic.twitter.com/uutwO5ey2l — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) November 16, 2026

Otro de los jugadores argentinos que sonó para Boca fue Nicolás Tagliafico, ante la posibilidad de una venta de Lautaro Blanco, lateral izquierdo titular y figura del equipo. El Vasco Arruabarrena ya lo había querido en su primer ciclo, pero finalmente terminó yéndose a Independiente por una leve diferencia en los números del traspaso.