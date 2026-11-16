¿Dybala y De Paul a Boca? La explosiva frase de Gastón Edul que alimentó los rumores

En stream con Davoo xeneize, el periodista deportivo tuvo un diálogo particular en vivo y volvió a ilusionar a los hinchas.

Boca tiene un sueño pendiente. No se trata del trofeo internacional que podría conseguir el próximo fin de semana si logra ganar en la final de la Copa Sudamericana , ni la Copa Argentina como tampoco el Clausura, sino que tiene un nombre propio de alto vuelo: Paulo Dybala , un jugador que según los rumores de mercado, estuvo cerca de llegar al club debido a que existen las ganas y tiene como principal lazo a Leandro Paredes, amigo del delantero y capitán del equipo xeneize.

Luego de que esas negociaciones se enfríen tras la recordada eliminación de la Copa Libertadores en manos de Alianza Lima, y se termine confirmando la caída de la misma tras la renovación con la Roma, los rumores se reflotaron. Este domingo por la noche, el experimentado periodista Gastón Edul estuvo en el stream de Davoo Xeneize e hizo declaraciones que volvieron a alimentar las versiones.

"Si Boca sigue en la Libertadores a mitad del año que viene, pasando la fase de grupo...", dijo poniéndole suspenso. Luego de esa situación que llamó la atención de los usuarios, el periodista deportivo pidió que le silencien el micrófono. Ante eso Davoo le hizo el gesto típico de Dybala en su rostro y Edul contestó sembrando la duda: "No solamente".

Rápidamente, esa respuesta fue enlazada con los rumores que cobraron fuerza en los últimos días sobre una posible llegada de Rodrigo De Paul a Boca. Tras detectar el mensaje, el confeso hincha del xeneize le hizo referencia a Tini con sus manos, pareja de De Paul, respondió entre sonrisas: "No lo sé". De esta manera, los rumores de una posible llegada de los campeones del mundo cobraron fuerza.

DYBALA Y DE PAUL A BOCA EN JULIO DE 2027?



El periodista Gaston Edul da a entender que la posibilidad es real si Boca clasifica a octavos de la copa libertadores 2027. pic.twitter.com/uutwO5ey2l — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) November 16, 2026

Eduardo Domínguez calentó la final de la Sudamericana conta Boca: "Hace 18 años que no gana"

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro ya empezó a jugarse fuera de la cancha. A seis días del partido decisivo, Eduardo Domínguez le puso temperatura a la previa con una declaración dirigida al Xeneize: recordó cuánto tiempo lleva sin conquistar un título internacional y utilizó ese dato para trasladarle la presión a su rival.

El entrenador argentino habló luego del empate 0-0 de Atlético Mineiro frente a Mirassol, por la fecha 34 del Brasileirao. En la conferencia de prensa le preguntaron por las últimas finales perdidas por el equipo de Belo Horizonte —la Copa Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025— y respondió con una comparación que rápidamente tomó repercusión.

“Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?”, lanzó el exentrenador de Estudiantes y Colón.

Domínguez no se quedó solamente con la referencia a la sequía continental. También mencionó la reciente consagración de Boca en la tabla anual del fútbol argentino y apuntó a los años que llevaba sin conseguir un título local.

“Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho”, agregó.

Atlético Mineiro llega con una racha adversa

La declaración del técnico se produjo en un momento deportivo complejo para el Galo. El equipo brasileño acumula siete partidos consecutivos sin ganar y ocupa el séptimo puesto del Brasileirao, con 51 puntos, a tres unidades de los lugares de clasificación a la Copa Libertadores.

Su último compromiso antes de la final fue justamente el empate sin goles ante Mirassol. Pese a ese presente, Domínguez destacó la respuesta del plantel y la preparación para el encuentro decisivo.

“Hoy fue una muestra de la fuerza del grupo, cómo nos estamos preparando como grupo para esa final. Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y con la cabeza para vencer”, sostuvo.

El entrenador también reconoció la dimensión de su adversario y la jerarquía de Boca, aunque dejó en claro que Atlético Mineiro se enfocará en sus propias fortalezas para buscar el trofeo.

Quem está mais pressionado?



O Atlético-MG não vence há 7 jogos e perdeu duas finais continentais seguidas. O Boca não conquista um título internacional desde 2008.



Eduardo Domínguez colocou a questão na mesa.



Quem precisa mais dessa Sul-Americana?#Galo #Boca pic.twitter.com/HyRQrQe3hw — Bola na Pauta (@bolanapauta) November 15, 2026

Cuándo se juega la final

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán el sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 de Argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El Xeneize buscará volver a conquistar un título internacional, algo que no consigue desde la Recopa Sudamericana de 2008. El conjunto brasileño, por su parte, intentará dejar atrás las dos finales continentales perdidas en las últimas temporadas.

Además, Boca atraviesa un cierre de temporada con varios objetivos por delante. El equipo de La Ribera ya se aseguró el primer puesto de la tabla anual del fútbol argentino, está clasificado a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors, y también se encuentra en los octavos de final del Torneo Clausura. Un presente que le permite pelear en distintos frentes y que suma argumentos a la comparación que planteó Domínguez sobre la presión que tendrá cada equipo en la definición internacional.