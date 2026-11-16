A puro canto: quién es el boxeador neuquino que se hizo viral en las redes por su particular entrada al ring

Un boxeador llamó la atención cuando ingresó al ring con micrófono en mano, boina y entonando una canción ícono del folclore nacional. Quién es.

Todo el público mostró su asombro y no pudo sacar la mirada de su figura cuando hacía su ingreso a la zona del cuadrilátero para tener su esperada pelea, por un detalle singular más allá de la expectativa que genera por si mismo el ingreso de un boxeador. Con una caminata firme y micrófono en la mano, un púgil ingresó al ring cantando "La Taleñita", canción que es parte del cancionero folclórico del territorio nacional, y con una boina en su cabeza para terminar de darle ese tono gauchesco a la noche.

Al ver esa presentación particular en la noche, se llevó los aplausos de los asistentes a una noche boxística, que poco tuvo que ver con su presentación como cantante, e incluso el mensaje de artistas famosos que le dejaron un mensaje apoyando la iniciativa.

Se trata de Emanuel Godoy, conocido como "Manu", quien es oriundo de Centenario, provincia de Neuquén. Debutó en en 2018 e intenta mantener una historia que forjó su familia en el mundo del boxeo, debido a que varios integrantes brillaron en el deporte. Desde entonces, mantiene las dos pasiones: el canto y el boxeo.

“Me animé a los 23 a empezar a cantar. Fui a un cantobar, de onda, terminé cantando, ganando, me dijeron que lo hacía lindo y ahí fue el error porque no terminé más”, contó durante una entrevista en 2024, y agregó: “Soy bastante nuevo en la música, me animé de grande y más de una vez siempre tuve miedo, pero ante el miedo tuve siempre también mucho coraje”.

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“La primera vez que subí a pelear (cantando) la dude mil veces porque digo voy a subir desconcentrado, pero después dije como mucho voy a perder y es más lo que gano”, contó.

Imágenes sensibles: la tremenda lesión que le desfiguró la cara por completo a un boxeador

Hace apenas una semana, el boxeador británico, Zak Miller, sufrió una impactante lesión en la cabeza que obligó a detener su combate ante Gully Powar por el título británico vacante de peso pluma en el AO Arena de Manchester. El púgil fue trasladado a un hospital después de que una hinchazón creciente en la parte superior de su cabeza llevara al médico de ring a intervenir durante el décimo asalto.

Miller, de 29 años, se enfrentó a Powar en una pelea que se desarrolló en la cartelera previa al combate estelar entre Joshua Buatsi y Willy Hutchinson. El duelo por el cinturón vacante estuvo marcado por intercambios sostenidos y una disputa pareja durante los primeros episodios. Powar mantuvo la presión, mientras Miller respondió con contragolpes. En el quinto asalto, Powar conectó un gancho de izquierda que sacudió a su rival, aunque el boxeador local continuó en pelea ante el público de Manchester.

El desarrollo del combate cambió tras un choque accidental de cabezas. Miller comenzó a presentar una hinchazón encima del ojo izquierdo y también sufrió un corte sobre el derecho. Con el correr de los asaltos, apareció otro hematoma en el lado derecho de la cabeza, que aumentó de tamaño.

La situación requirió una primera revisión médica en el noveno round. A pesar de las lesiones visibles, Miller volvió a combatir. La hinchazón, sin embargo, continuó su avance y condicionó su estado para el siguiente asalto. En el décimo episodio, el árbitro solicitó una nueva evaluación del médico de ring. Tras examinar a Miller, el combate fue detenido para que recibiera atención. La decisión no derivó en un triunfo por nocaut técnico porque la lesión se produjo a raíz de un choque involuntario de cabezas.

El estado de salud del boxeador

Por esa razón, el resultado se resolvió mediante las tarjetas. Gully Powar se impuso por decisión técnica unánime, con puntuaciones de 96-95, 97-95 y 96-94, y se quedó con el título británico vacante de peso pluma. Después del combate, el representante de Zak Miller, Kevin Maree, difundió una actualización sobre el estado de salud del boxeador. Según indicó, el púgil fue atendido por el personal médico presente en el estadio y luego trasladado para realizar más pruebas. “Nos complace mucho anunciar que Zak Miller se encuentra bien tras la lesión de anoche”, escribió Maree.

El representante explicó que “un choque accidental de cabezas le provocó una hinchazón considerable en la parte superior de la cabeza”. También detalló que el boxeador “fue examinado minuciosamente por el equipo médico en el lugar del evento antes de ser trasladado directamente al hospital para realizarle más pruebas”.

Maree indicó que Miller permaneció bajo observación en el hospital y fue sometido a una evaluación completa. “Afortunadamente, el equipo médico está satisfecho con su evolución”, señaló, antes de añadir que esperan que el púgil “recupere su atractivo muy pronto”.

En otro mensaje, el representante destacó las muestras de preocupación que recibió el deportista tras la pelea. “Zak es realmente una persona especial, y la enorme cantidad de gente que preguntó por él y se interesó por su bienestar anoche demuestra lo mucho que significa para muchos”, afirmó. La pelea terminó con Powar como nuevo campeón británico de la categoría, mientras Miller inició su recuperación después de la lesión que condicionó el desenlace del combate.