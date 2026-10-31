Canelo Álvarez volvió a ser campeón mundial tras vencer a Christian Mbilli

El mexicano se impuso por decisión unánime, recuperó el cinturón supermediano del CMB y dominó con claridad gran parte del combate.

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a ocupar un lugar en la cima del boxeo mundial . Después de más de un año sin combatir, el mexicano derrotó por decisión unánime al franco camerunés Christian Mbilli en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita , y recuperó el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) .

Las tarjetas reflejaron la superioridad del nacido en Guadalajara : los jueces puntuaron 115-112, 116-111 y 117-110 a favor del mexicano, que volvió a festejar después de la derrota sufrida frente a Terence Crawford .

El regreso tuvo además un enorme componente económico. Según informó el periodista Salvador Rodríguez, de ESPN, Álvarez habría recibido 100 millones de dólares por su presentación en Arabia Saudita, dentro del acuerdo que mantiene para combatir en ese país.

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De confirmarse esa cifra, se trataría de la segunda bolsa más importante de su carrera. La mayor habría sido la obtenida precisamente frente a Crawford, combate por el que percibió alrededor de 150 millones de dólares.

La cifra vuelve a dimensionar el peso comercial que todavía conserva el mexicano dentro del negocio del boxeo. Incluso después de una derrota y de más de un año sin actividad, Canelo siguió encabezando una cartelera de enorme impacto internacional y con una recompensa económica reservada para muy pocos peleadores.

Canelo tomó el control después de un inicio cauteloso

Mbilli comenzó el enfrentamiento tomando la iniciativa y buscando presionar desde el primer asalto. Canelo eligió inicialmente una postura más paciente, concentrado en leer los movimientos de su rival y utilizando su defensa para evitar los ataques.

A partir del tercer round, el desarrollo empezó a inclinarse progresivamente hacia el mexicano. Álvarez encontró mejores ángulos para conectar al cuerpo y al rostro, comenzó a contragolpear con precisión y redujo considerablemente la efectividad ofensiva del francés.

La diferencia se hizo más evidente desde la mitad del combate. En el séptimo asalto, Canelo conectó un golpe claro al rostro que dejó sentido a Mbilli, mientras que en el octavo llegó otro episodio determinante: al francés le descontaron un punto por reiterados golpes en la nuca.

Esa sanción obligó al desafiante a buscar todavía más el intercambio y abrió espacios para los contragolpes del mexicano. Durante el noveno, décimo y undécimo rounds, Canelo administró la ventaja con una defensa sólida y mayor precisión.

Mbilli reaccionó en el último asalto, consiguió conectar algunos golpes claros e incluso llevó la pelea a un intercambio abierto, pero no logró encontrar el nocaut que necesitaba para modificar el resultado.

El regreso después de la derrota con Crawford

La pelea significó la vuelta de Álvarez después de 13 meses de inactividad. Su presentación anterior había terminado con derrota por decisión unánime frente a Terence Crawford en Las Vegas, resultado que le costó los cuatro cinturones que poseía en la división de los supermedianos.

Ante Mbilli recuperó uno de ellos: el tradicional cinturón verde y oro del CMB.

El triunfo también le permitió reconstruir rápidamente su posición después de uno de los golpes deportivos más importantes de su carrera. Con 36 años y una trayectoria atravesada por peleas millonarias, Canelo volvió a demostrar que continúa siendo uno de los principales atractivos comerciales del boxeo internacional.

Esta vez no necesitó el nocaut. Le alcanzaron su defensa, precisión y experiencia para imponerse con claridad, recuperar una corona mundial y sumar otra bolsa extraordinaria a su carrera.