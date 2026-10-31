Se confirmó el horario de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

Luego de confirmarse el horario de la final de la Copa Sudamericana, Conmebol anunció también el de la Libertadores.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras se jugará a las 17:00 del sábado 28 de noviembre, mientras que la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se disputará a las 19:30 (hora Argentina) del sábado 21.

El horario de la final de la Libertadores es el mismo para Argentina, Brasil y Uruguay. Sin embargo, el de la Sudamericana está pensado para que comience a las 17:30 de Barranquilla, Colombia, donde se disputará.

Ambos partidos tendrán una semana de diferencia, en tanto que la Recopa Sudamericana entre los dos ganadores de las competencias se jugará en el 2027, aún con fechas de los duelos ida y vuelta a confirmar.

Para Estudiantes, esta semana hubo alivio debido a que el reclamo de Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo fue desestimado, y no corre peligro la participación del "Pincha" en la final.

Por otro lado, Rodolfo Arruabarrena podría contar con Tomás Aranda y Adam Bareiro en Boca. Los futbolistas se recuperan de sus lesiones desde hace algunos meses y ya podrían tener acción en las semifinales de Copa Argentina ante Banfield, que se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre.

El cambio que sufrió la final de la Copa Sudamericana

En un primer momento, el encuentro estaba previsto para las 17 (hora colombiana), pero el organismo sudamericano decidió retrasarlo una hora. La medida apunta a evitar que los futbolistas y los hinchas permanezcan expuestos durante tanto tiempo al intenso calor que suele registrarse en la ciudad colombiana durante la tarde.

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde Boca buscará quedarse con el título frente al conjunto brasileño, desde las 20 hora argentina (18hs de Colombia).

Cómo será la venta de entradas para la final

Mientras se acerca la definición del torneo, la venta de entradas avanza por distintas etapas. El miércoles comenzó la comercialización de localidades para colombianos residentes en el país, pero los tickets se agotaron en tiempo récord.

Este viernes, desde las 14, se habilitó una nueva tanda de entradas correspondientes a la categoría 2, que comprende la tribuna oriental del estadio. El valor establecido para estas localidades es de 180 dólares.

La última etapa estará destinada exclusivamente a los hinchas de Boca y Atlético Mineiro, aunque todavía no tiene una fecha confirmada. Para cada equipo habrá 12.000 entradas populares, con un precio de 90 dólares.

La distribución de las tribunas también quedó definida: el sector norte del estadio estará destinado a los simpatizantes del conjunto xeneize, mientras que la parte sur será ocupada por los hinchas del equipo brasileño.

Cómo registrarse para comprar entradas

La Conmebol aclaró que la venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma habilitada para la final. Por ese motivo, los hinchas de ambos equipos ya pueden registrarse para manifestar su interés en conseguir localidades.

El formulario solicita nombre, apellido, correo electrónico, país de residencia y fecha de nacimiento. Además, cada interesado deberá seleccionar a qué equipo alentará durante la definición.

De esta manera, quienes completen el registro podrán recibir las novedades sobre la próxima etapa de venta y conocer cuándo estarán disponibles las entradas destinadas a los simpatizantes de los dos finalistas.

Cuánto cuesta viajar a Barranquilla

Los paquetes turísticos aparecen entre las alternativas para quienes necesitan resolver en una sola operación los vuelos y el alojamiento. De acuerdo con los precios relevados por TN, las opciones publicadas por Despegar parten de $2.452.297 por persona para viajar entre el 19 y el 23 de noviembre.

Ese paquete incluye los pasajes aéreos con dos escalas tanto en la ida como en la vuelta y alojamiento en un hotel de tres estrellas. Otras alternativas similares cuestan $2.509.222 y $2.524.276 por pasajero, según los servicios incluidos en el hospedaje.

Los valores corresponden a cotizaciones relevadas en los últimos días y pueden cambiar de acuerdo con la disponibilidad. Además, no contemplan necesariamente todos los gastos que deberá afrontar cada hincha durante su estadía.