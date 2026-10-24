Flamengo tiene un antecedente a favor para eliminar a Estudiantes en el escritorio

Después de quedarse afuera por penales, el club brasileño realizó una presentación formal para que le den el pase a la final.

La eliminación por penales no fue el final de la historia para Flamengo . Después de quedar afuera de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata , el equipo brasileño busca revertir la clasificación del conjunto argentino por la vía administrativa y se aferra a un antecedente que tuvo como protagonista a Santos en 2018.

El reclamo fue presentado ante la Conmebol por la participación de Marcos Rojo en la revancha de las semifinales, disputada en el estadio Maracaná.

El defensor fue titular en el encuentro, que terminó con la clasificación del Pincha en la definición por penales, después de dos empates sin goles en la serie.

El argumento del Mengao apunta a una supuesta inclusión indebida del exjugador de Boca y Racing. Para sostener su postura, la dirigencia recurrió a lo sucedido en los octavos de final de la Libertadores 2018, cuando la Conmebol sancionó a Santos por utilizar al uruguayo Carlos Sánchez, quien debía cumplir una suspensión pendiente.

En aquella oportunidad, Independiente presentó una protesta y el organismo sudamericano le dio por perdido el partido a Santos por 3-0. El fallo modificó el resultado del encuentro y se convirtió en un antecedente que ahora Flamengo pretende utilizar a su favor.

El caso de Marcos Rojo, bajo la lupa

La situación de Estudiantes tiene una particularidad central: Rojo recibió una habilitación provisoria del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para disputar la revancha ante Flamengo, mientras continúa la discusión sobre su inscripción.

El conflicto comenzó cuando la Conmebol objetó su incorporación a la lista de buena fe del Pincha. El defensor había llegado al club fuera del período habitual de transferencias y su inscripción estaba vinculada con la posibilidad de reemplazar al lesionado Gabriel Neves.

Ante la negativa inicial, Estudiantes recurrió al TAS y consiguió una medida cautelar que permitió al entrenador Alexander Medina incluir al zaguero en el equipo que viajó a Río de Janeiro. Con esa autorización, Rojo disputó la semifinal y el conjunto platense consiguió el pase a la final.

La diferencia con el antecedente de Santos es relevante: en 2018, Carlos Sánchez tenía una suspensión pendiente que le impedía jugar, mientras que Rojo actuó con una autorización judicial deportiva provisoria. El alcance de esa medida y la cuestión reglamentaria de fondo serán puntos centrales en la resolución del conflicto.

Estudiantes prepara su defensa

El reclamo brasileño abrió un nuevo frente para el equipo argentino, que ya piensa en la final de la Libertadores frente a Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre.

Según informó TyC Sports, Estudiantes tiene plazo hasta el lunes a las 18 para presentar su descargo. La resolución definitiva sobre la habilitación de Rojo todavía está pendiente y no existe una decisión que haya modificado la clasificación conseguida en la cancha.

Flamengo pretende que se aplique un criterio similar al del caso Santos y que se le otorgue el triunfo por 3-0. Sin embargo, la utilización de un antecedente no garantiza que la Conmebol resuelva de la misma manera, ya que las circunstancias reglamentarias de ambos casos son diferentes.

Por ahora, Estudiantes mantiene su lugar en la final de la Copa Libertadores y espera que avance el proceso. Flamengo, en cambio, apuesta a que los tribunales deportivos le den una segunda oportunidad después de la eliminación en el Maracaná.