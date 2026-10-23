Flamengo reclama ante Conmebol y pide eliminar a Estudiantes por la inclusión de Marcos Rojo

El club brasileño exige que se modifique el resultado de la semifinal y el Pincha tiene hasta el lunes para presentar su descargo.

Flamengo abrió un nuevo frente después de quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026 . El club brasileño presentó un reclamo formal ante la Conmebol por la participación de Marcos Rojo en la revancha de semifinales frente a Estudiantes de La Plata y pidió que el encuentro se le dé por ganado por una presunta inclusión indebida del defensor.

Rojo fue titular en el partido disputado en el Maracaná y permaneció 76 minutos en cancha, después de haber quedado fuera del encuentro de ida por no contar entonces con la habilitación correspondiente.

Ese antecedente es el eje del reclamo. Flamengo sostiene que la situación reglamentaria del futbolista merece una revisión y pretende que la Conmebol determine si existió alguna irregularidad en su inscripción para la revancha. Sin embargo, que Rojo no haya estado habilitado para el primer partido y sí para el segundo no implica, por sí solo, que haya existido una infracción.

Antes de la vuelta, Estudiantes había conseguido una resolución favorable del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que habilitó al zaguero para jugar en Brasil. Con esa decisión, el entrenador Alexander Medina lo incluyó desde el inicio en un partido que terminó llevando al conjunto platense a la final continental.

Qué pide Flamengo y qué debe responder Estudiantes

El objetivo del conjunto brasileño es que la Conmebol considere inválida la presencia de Rojo y aplique una sanción que modifique el resultado de la semifinal. Para que eso ocurra, el organismo tendría que comprobar que existió una inclusión indebida y determinar que la consecuencia reglamentaria corresponde a una derrota administrativa.

Por ahora, ninguna de esas situaciones fue confirmada. La presentación de Flamengo inicia un procedimiento y no modifica automáticamente la clasificación obtenida por Estudiantes dentro de la cancha.

El Pincha tiene plazo hasta el lunes 26 de octubre a las 18 para presentar su descargo. Allí deberá explicar los antecedentes de la inscripción del defensor, la resolución del TAS y los elementos que considere necesarios para sostener la validez de su participación.

Después de recibir esa documentación, la Conmebol analizará el caso y resolverá si corresponde aplicar una sanción o rechazar el planteo. Hasta el momento no fue informada una fecha concreta para conocer el fallo definitivo.

La final, por ahora, sigue siendo Estudiantes vs. Palmeiras

Mientras se resuelve el conflicto, Estudiantes continúa oficialmente clasificado a la final de la Copa Libertadores. El equipo platense consiguió el boleto tras superar a Flamengo por penales y debe enfrentar a Palmeiras, que dejó en el camino a Fluminense.

La definición está programada para el 28 de noviembre en Montevideo, por lo que cualquier decisión que altere la semifinal tendría un impacto directo sobre el partido por el título. Sin embargo, hasta que exista una resolución oficial, la presencia del Pincha en la final no cambia.

La importante suma millonaria que se aseguró Estudiantes tras clasificar a la final de Copa Libertadores.

El caso vuelve a colocar a Marcos Rojo en el centro de una discusión administrativa que comenzó con su regreso a Estudiantes. Primero necesitó una autorización de la AFA, luego debió recurrir al TAS para poder jugar la revancha y ahora su participación es cuestionada por el rival eliminado.

Flamengo intenta revertir en los escritorios una serie que perdió en los penales. Estudiantes, en cambio, deberá defender en los próximos días la habilitación de su defensor y la legitimidad de una clasificación que, por ahora, permanece firme.