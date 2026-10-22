A pura épica: por penales y con Muslera como héroe, Estudiantes es finalista de la Copa Libertadores

El Pincha hizo historia en el Maracaná: aguantó con diez hombres, venció al Flamengo y se medirá ante Palmeiras en la instancia decisiva.

Estudiantes logró una clasificación épica a la final de la Copa Libertadores al eliminar a Flamengo en el Maracaná . Después de empatar 0-0 durante los 95 minutos reglamentarios, el Pincha se impuso por 3-2 en la definición por penales y desató una celebración inolvidable. Fernando Muslera fue la gran figura de la noche, con dos remates atajados, incluido el último de Lucas Paquetá. Ahora, el conjunto platense enfrentará a Palmeiras en busca del título continental.

La revancha se disputó en Río de Janeiro después del empate sin goles registrado en el encuentro de ida. Con la serie completamente abierta, ambos equipos salieron a buscar la clasificación, aunque la visita mostró decisión durante los primeros minutos. A los dos minutos, Santiago Núñez probó desde lejos y encontró una respuesta segura de Agustín Rossi. El Mengao contestó a los ocho con un disparo de Paquetá que pasó por encima del travesaño.

El Pincha tuvo dos oportunidades claras para adelantarse en el marcador. A los 15 minutos, Marcos Rojo conectó una pelota dentro del área chica, pero Rossi respondió con una gran atajada. En la acción siguiente, Baltasar Rodríguez sacó un derechazo desde afuera del área que el arquero desvió y terminó pegando en el palo izquierdo. El local también generó peligro: Pedro tuvo una ocasión tras aprovechar un error defensivo, aunque su remate se marchó desviado.

¡¡INCREÍBLE LA DOBLE CHANCE QUE SE PERDIÓ MARCOS ROJO!! ¡¡NO SE PUEDE CREER COMO NO LLEGÓ EL 1-0 DEL PINCHA ANTE FLAMENGO!!



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El equipo argentino sostuvo el orden y evitó que el local transformara su presión en goles. A los 23 minutos, Santiago Núñez bloqueó un disparo de Emerson Royal cuando la pelota se dirigía hacia el arco del uruguayo. Sin embargo, la preocupación llegó antes del descanso, cuando Joaquín Correa debió abandonar el campo por una molestia física. La primera mitad terminó 0-0, con chances para ambos y la clasificación todavía sin dueño.

¡¡ANTES DE LOS 5 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO, BALTASAR RODRÍGUEZ EXPULSADO POR DOBLE AMONESTACIÓN!! Malas noticias para Estudiantes, que sigue empatando 0-0 ante Flamengo en el Maracaná...



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La situación cambió a los 49 minutos del complemento, cuando Rodríguez recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Estudiantes quedó con diez jugadores y tuvo que resistir durante más de 40 minutos ante un Flamengo que intensificó sus ataques. Muslera respondió ante un tiro libre de Paquetá y, en el tramo final, le tapó un cabezazo a Gonzalo Plata. A los 86, otro intento aéreo de Paquetá pasó cerca del arco.

La infartante tanda de penales que le dio el triunfo a Estudiantes

El cero se mantuvo hasta el final y la clasificación se definió desde los doce pasos. Giorgian De Arrascaeta convirtió el primero para Flamengo y José Sosa empató para Estudiantes. Muslera atajó el disparo de Jorginho, aunque Cetré desperdició su oportunidad al elevar la pelota por encima del travesaño. Facundo Mancuso volvió a poner en ventaja al Pincha, pero Leo Pereira estableció el 2-2 y dejó la definición al límite.

Entonces, el ex Galatasaray volvió a convertirse en héroe al detener el remate de Paquetá, que podía darle la ventaja a Flamengo. Tiago Palacios tomó la responsabilidad en el siguiente disparo y convirtió el penal decisivo para establecer el 3-2; y el arquero tapó el tiro de Bruno Henrique para festejar con mucha emoción.

¡¡A BAILAR!! ¡¡NANDO MUSLERA ATAJÓ SU TERCER PENAL DE LA NOCHE, EN ESTE CASO A BRUNO HENRIQUE, Y METIÓ A ESTUDIANTES EN LA FINAL DE LA #Libertadores!! Mística Pincharrata en el mítico Maracaná...



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Estudiantes selló así una clasificación construida con resistencia, concentración y carácter, incluso después de quedarse con un hombre menos. En el Maracaná, el Pincha superó una prueba de máxima exigencia y aseguró su lugar en la final de la Libertadores, donde buscará coronar su brillante campaña frente a Palmeiras.