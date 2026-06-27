El enojo de Muslera luego de su error que provocó la eliminación de Uruguay

Los dirigidos por Marcelo Bielsa quedaron fuera en fase de grupos en medio de un clima de tensión en el plantel.

Fernando Muslera habló después de la derrota de Uruguay ante España y de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026 . El arquero, que quedó señalado por su responsabilidad en el gol que definió el partido, no salió a disputar el segundo tiempo y luego enfrentó los micrófonos para pedir disculpas por su actuación.

El futbolista de Estudiantes reconoció el impacto personal que le generó su rendimiento en la Copa del Mundo y se mostró muy autocrítico por lo sucedido. "Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara, esta también es la manera más cercana que tengo para hablarles a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé, como les dije a los chicos en el vestuario cuando terminó el partido y estaban todos un poco mas tranquilos", expresó Muslera .

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El arquero también admitió que no estuvo a la altura durante el torneo y contó que habló con sus compañeros en el vestuario tras la eliminación. "Hoy me toca, con la preparación que tuve, no haber tenido un buen Mundial", reconoció. Luego agregó: "Les pedí disculpas a ellos y le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso". Sobre el cierre, intentó dejar un mensaje hacia adelante: "Toca ahora estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante porque este deporte y este puesto tienen eso, a veces te dan mucho y a veces te quitan. Asumir lo que me toca y afrontar todo lo que venga por delante".

La salida de Uruguay en la primera ronda profundizó la crisis alrededor del ciclo de Marcelo Bielsa. La Celeste quedó afuera antes de lo esperado y el golpe deportivo abrió dudas sobre la continuidad del entrenador, en medio de un clima interno complejo y de cuestionamientos por el rendimiento del equipo en el Mundial.

El enojo de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay

La selección de Uruguay no pudo pasar la primera ronda del Mundial 2026 y consumó su eliminación tras perder 1-0 en Jalisco frente a España, un golpe letal que desató la furia de Marcelo Bielsa frente a las cámaras en la previa de las entrevistas protocolares.

Una vez finalizado el partido, el entrenador argentino evidenció su tremendo enojo con un grito furioso que quedó registrado por el micrófono de la transmisión oficial cuando se disponía a hablar en el campo de juego.

Embed MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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“¡Dale de una vez!“, le reaccionó con pocas pulgas el rosarino al personal técnico que se encontraba detrás de escena, para después encarar las preguntas de la cronista con un llamativo laconismo y una fuerte autocrítica sobre el flojo desempeño de la Celeste en la competencia. “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, resumió de entrada acerca del balance del equipo en la Copa del Mundo, dejando en claro que la responsabilidad principal corría por su cuenta.

La temperatura subió cuando le preguntaron por la salida de Federico Valverde en la segunda mitad, una variante que levantó polvareda entre los hinchas. “Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque”, replicó el Loco sin vueltas sobre el ingreso de Federico Viñas, mientras que al ser consultado de manera tajante sobre qué habló con el arquero Fernando Muslera por su reemplazo en el entretiempo tras el blooper en el gol español, disparó un seco: “Nada”.