Iker Muniain vuelve a San Lorenzo, ahora como director técnico

El jugador vasco, que se ganó el corazón de los hinchas, regresa a la institución luego de haberse retirado como jugador profesional.

San Lorenzo llegó a un acuerdo con Iker Muniain para que sea el nuevo director técnico del primer equipo. El español viajará a Buenos Aires durante la semana para asumir en reemplazo de Gustavo Álvarez y comenzar una nueva etapa en el club, esta vez desde el banco de suplentes.

La decisión llega en medio de un escenario institucional complejo para el Ciclón. La dirigencia buscaba un entrenador que aceptara tomar el plantel en un contexto difícil, con poco margen para grandes incorporaciones y con la posibilidad de perder futbolistas importantes de cara a lo que viene.

Ese panorama fue parte de las conversaciones con Muniain , que ya tenía acordada su llegada a Salamanca, de la cuarta división española. Sin embargo, el llamado de San Lorenzo cambió sus planes y una cláusula de salida sin costo facilitó la rescisión. Aunque todavía resta definir la duración del contrato, ya existe acuerdo económico y deportivo entre las partes.

Muniain regresará a Boedo después de haberse retirado como futbolista con la camiseta de San Lorenzo a mediados de 2025. Su paso por el club le dejó conocimiento del plantel y buena relación con varios referentes, algunos de ellos excompañeros. Esa cercanía, sumada a su reciente experiencia como técnico en CD Derio, terminó de inclinar la decisión de la dirigencia.

El ex Athletic Club llegó al Ciclón como jugador y rápidamente construyó una relación especial con la gente, que valoró su compromiso, su jerarquía y la forma en la que abrazó la vida interna del club.

¿Por qué se fue Gustavo Álvarez de San Lorenzo?

El entrenador Gustavo Álvarez explicó los motivos de su salida de San Lorenzo y apuntó directamente contra las presiones que recibió en el armado del plantel para el segundo semestre de la temporada.

El ciclo del DT llegó a su fin el lunes 22 de junio, justo el día en que el plantel debía iniciar la pretemporada, y pocas horas después el propio Álvarez difundió una carta pública en la que dejó expuestas sus diferencias con la conducción del club.

En el comunicado, el entrenador sostuvo que el fútbol profesional de San Lorenzo necesita una “profunda reestructuración” y aseguró que para conseguir resultados distintos hacen falta procedimientos diferentes a los que, según su mirada, llevaron al club a la complicada situación actual.

“Para tomar este tipo de decisiones se necesita convicción y autonomía, pero lamentablemente es imposible por compromisos del pasado que hoy en día siguen condicionando las decisiones del entrenador de turno”, expresó Álvarez en uno de los pasajes más fuertes de su carta.

Gustavo Álvarez CASLA Portada

El punto de quiebre estuvo vinculado al armado del plantel. El DT explicó que había planteado tres ejes principales: mantener la base del equipo titular pese a la necesidad económica de realizar transferencias, reemplazar a los futbolistas vendidos con incorporaciones de jerarquía similar y promover juveniles de inferiores en lugar de jugadores considerados prescindibles.

Según detalló, existía un listado único de 11 futbolistas prescindibles, sin juveniles incluidos, que había sido aprobado por unanimidad entre el cuerpo técnico, el Consejo de Fútbol y la Subcomisión de Fútbol Profesional en una reunión realizada el jueves 18 de junio.

Sin embargo, el entrenador reveló que el sábado 20 de junio por la noche le comunicaron la necesidad de cambiar tres nombres de esa nómina por “presiones externas”, algo que rechazó de manera inmediata.

“Respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo”, señaló Álvarez, quien agregó que el domingo, tras varias conversaciones, se terminó el vínculo de palabra y se le informó que no debía presentarse al entrenamiento del lunes.

El ex DT del Ciclón también remarcó que decidió dar un paso al costado para que el club no se viera perjudicado por posibles acciones legales de terceros, en medio de un contexto institucional y económico complejo.