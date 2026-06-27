Franco Colapinto tuvo una floja práctica libre 3 antes de la qualy

Las mejoras que llevó Alpine al Gran Premio de Austria siguen sin funcionar y el equipo deberá trabajar a contrarreloj.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una discreta actuación y terminó decimocuarto en la práctica libre 3 del Gran Premio de Austria , correspondiente a la octava fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto, que está teniendo un gran 2026, registró un mejor tiempo de 1:08,394, para quedar a un segundo y 298 milésimas del líder, que fue el británico George Russell (Mercedes) .

El argentino no se sintió cómodo en ningún momento de la sesión, ya que siempre se mantuvo en las últimas posiciones y muy lejos de su compañero de equipo en Alpine , el francés Pierre Gasly , quien coqueteó constantemente con el top 10.

Cuando parecía que Colapinto iba a culminar la tercera y última sesión de entrenamientos en el decimosexto lugar, el argentino pudo mejorar bastante su registro en su último intento para escalar a la decimocuarta posición.

Colapinto Austria Portada

La actividad en el GP de Austria había comenzado muy bien para Colapinto, ya que este viernes en la práctica libre 1 terminó octavo. Sin embargo, en la siguiente sesión de entrenamientos, que se disputó al mediodía, comenzaron los problemas para el representante nacional, quien culminó en la decimosexta plaza.

Colapinto volverá a salir a pista en unas horas, ya que a las 11 de la mañana (hora de Argentina) participará en la clasificación, en la que tendrá que mejorar mucho si quiere soñar con meterse en la Q3.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el dominio fue para los pilotos de Mercedes. En la primera posición finalizó el británico George Russell, gracias a su registro de 1:07,096, que le permitió sacarle solo 38 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli.

A su vez, el británico Lewis Hamilton (Ferrari), que está segundo en el campeonato, consiguió el tercer lugar, mientras que el top 5 lo completaron el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, ambos de McLaren.

La queja de Franco Colapinto tras las "mejoras" de Alpine el viernes

La escudería de Enstone llevó a Spielberg una nueva especificación del alerón delantero con el objetivo de optimizar el comportamiento del monoplaza en las curvas rápidas. Sin embargo, Colapinto probó tanto el ala nueva como la versión anterior durante la primera práctica y no encontró diferencias significativas.

“Hoy no mejoró con el ala nueva. Probé una vuelta el alerón viejo en el primer entrenamiento libre y casi no hubo diferencia. Fue bastante frustrante porque esperábamos una diferencia grande entre uno y otro y no pasó. Hay que entender por qué no funcionó como esperábamos”, explicó.

Aunque en la primera sesión fue algo más de medio segundo más veloz que Gasly, el argentino tampoco quedó conforme con el comportamiento del auto. Alpine modificó de manera importante la puesta a punto para la segunda práctica, pero los cambios empeoraron el rendimiento.

“El auto iba muy desconectado. En curva lenta hacía una cosa y en la rápida lo opuesto. Los cambios fueron todo para peor”, afirmó. Mientras Gasly logró mejorar considerablemente, Alpine afrontará una extensa jornada de trabajo para intentar encontrar soluciones antes de la clasificación.