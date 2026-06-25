Franco Colapinto vuelve a la acción en medio del Mundial: días, horarios y datos del GP de Austria

El piloto ya está en Austria para el Gran Premio que iniciará este viernes. Los horarios y datos de la pista.

Franco Colapinto vuelve a la acción mientras las miradas están puestas en en el mundial 2026 que tiene a un Lionel Messi , ya de 39 años cumplidos este 24 de junio, en un nivel descollante. El piloto de Alpine en la Fórmula 1 será protagonista en la parrilla de la máxima categoría cuando este viernes inicie el Gran Premio de Austria , a disputarse en el circuito Red Bull Ring , antiguamente conocido como Osterreichring.

Luego de sumar puntos en España , donde terminó octavo en pista pero fue sancionado -le costó un punto de superlicencia- y terminó décimo en la grilla , el piloto volverá a girar para intentar hacer una buena presentación que lo consolide en la segunda butaca debido a que Flavio Briatore , asesor ejecutivo de la escudería francesa, confesó que tomarán una decisión en el futuro sobre la continuidad del piloto.

Práctica libre 1 : 8:30 - 9.30

: 8:30 - 9.30 Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3 : 07:30 - 08:30

: 07:30 - 08:30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00

Los datos de la pista

Longitud : 4.318 km

: 4.318 km Vueltas : 71 (distancia de carrera: 306,452 km)

: 71 (distancia de carrera: 306,452 km) Curvas : 16

: 16 Récord de vuelta: 1:06.957 - Kimi Raikkonen (2018)

Flavio Briatore habló sobre Colapinto y confirmó cuándo anunciará su futuro en la Fórmula 1

Franco Colapinto ha tenido una mejora contundente en esta temporada de Fórmula 1 con un auto que, en algunos grandes premios, lo acompañó de mejor manera que en la temporada 2025 cuando fue oficializado en la segunda butaca tras el despido de Jack Doohan. Si bien restan varias fechas en el calendario actual, los hinchas argentinos se ilusionan con la continuidad del piloto de Alpine en la temporada 2027.

Lo cierto es que todavía es una incógnita si continuará o no al frente de la escudería, acompañando al francés Pierre Gasly. En las últimas horas Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, habló sobre la situación de Colapinto y otros temas que hacen referencia a la actualidad del equipo.

Qué dijo Briatore

En el podcast de la F1 llamado Beyond the grid (Detrás de la grilla), Briatore habló sobre Franco y Pierre Gasly: “Pierre es uno de los seis mejores pilotos de F1. Y Franco, no sabemos. Si miras el año pasado a Antonelli (Kimi), nadie creía, el año pasado, en el desempeño de Antonelli en 2026. Y Franco está integrándose mucho mejor en el equipo. Está mejorando mucho mentalmente, técnicamente, en la relación con el equipo".

Colapinto Briatore Portada

Luego, en su relato comparó el inicio de Colapinto con los comienzos de Fernando Alonso: “Lo mismo que hicimos con Renault cuando elegí a Fernando. Recuerdas que mandé un año a Fernando a Minardi para que entendiera, y después elegí a Fernando para reemplazar a Jenson Button. Todos ustedes se volvieron locos, toda la prensa británica se volvió loca”.

El importante cambio que hizo Colapinto según Briatore

“Trabajamos muy duro con él. Se mudó a Mónaco. Lo veo mucho en Mónaco. Hablamos mucho con él. Estos jóvenes pilotos llegan a la F1 con mucha presión, y mentalmente establecerse no es fácil. Necesitamos ayudarlo”, dijo en su relato.

Luego, agregó: “Hicimos mucho trabajo con Franco y ahora poco a poco la confianza llega. Él tiene talento. Eso seguro. No sé a qué nivel de talento llegaremos con él, pero seguro que es talentoso. Eso es 100%. Como Antonelli el año pasado tenía talento. Este año aparece el talento. Y Franco aún no ha demostrado el talento por completo porque sigue en esa fase, pero, sinceramente, si me preguntas, no sé. Ya veremos”.

Colapinto Briatore-Portada

Sobre la frase en la serie donde dijo que Colapinto era el problema

“Siempre existe esa idea de que el piloto es intocable y los mecánicos trabajan día y noche. Una noche uno de nuestros mecánicos terminó a las 2:00 de la mañana. Pero cuando hablas del piloto, hay que tener mucho cuidado con lo que le dices, cuidado con esto... No es así. El piloto es el director general de la empresa. El piloto trae los resultados al equipo, y hay que decirle la verdad, lo que yo creo, y decírselo al piloto. No voy detrás a hablar con la prensa sobre, “¿Sabes qué?” No, voy de frente a él. ‘El problema eres tú’, así de simple", dijo.

Luego, cerró el tema: "Ahora, el problema ya no es un problema porque Franco está rindiendo bien. En ese momento, sí era un problema, y se lo dije: ‘Entre tú y Pierre hay 1.000 personas trabajando para ustedes, y tienes que respetar a esas 1.000 personas que trabajan para ustedes. Claro, con diferentes salarios, pero tienes que demostrarme que haces todo lo posible para rendir’”.

La clave en el cambio de Colapinto

“La confianza. 100%. Siempre estaba viendo qué hacía Pierre y le dije: ‘Eso está mal. Tienes que conducir el coche a tu manera. No tienes que manejar el coche pensando en la telemetría y todo eso. Tienes talento’. Y le dije a Franco: ‘Tienes que conducir el coche porque disfrutas conducir el coche. Este es el trabajo que te gusta. Disfruta del trabajo’”, sostuvo.

Sobre el público en el Road Show

Briatore aprovechó la entrevista para hablar del evento que protagonizó Colapinto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "Nunca lo creí. Pienso en 10.000, 20.000 personas. Pero medio millón de personas viéndolo es extraño porque Franco nunca ganó nada. Aún no entiendo ese medio millón de personas, o más, o 600.000, ahí por Franco. Yo, de verdad, no entiendo”.

Colapinto Road Show Portada

Cuándo anunciará la continuidad

“Si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación. ¿Por qué no? Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos a Pierre muy bien. Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo. Quizá. Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parón de verano, decidiremos”, confirmó en su relato.