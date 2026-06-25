Mundial 2026: la FIFA tapó con cinta los envases de una marca y la respuesta fue viral

Al no ser un patrocinante oficial de la FIFA en el Mundial 2026 , no permitió que se vea el nombre de una reconocida marca en los envases de sus productos. ¿Qué respondió irónicamente la empresa ?

Habitualmente, la FIFA suscribe contratos comerciales con firmas multinacionales , cuyas marcas aparecen en sectores más que visibles en los distintos estadios sede de la Copa del Mundo . Sin embargo, cada vez que un producto de una empresa que no forma parte de los sponsors oficiales es ofrecido en los sectores de prensa y hospitality, la FIFA toma una medida que a más de uno le resulta polémica: tapa con cinta sus envases .

Luego de que la FIFA llevase adelante esta medida, las imágenes de los productos con la marca de estos cubierta con cinta trascendió a través de las redes sociales. Y la original respuesta de la empresa se viralízó prontamente.

La FIFA ofreció la gama completa de aderezos Heinz en los sectores de prensa del Mundial 2026 , pero tapó el nombre de la marca con cinta adhesiva en los envases de sus productos.

FIFA suscribe contratos comerciales con firmas multinacionales, cuyas marcas aparecen en sectores más que visibles en los distintos estadios sede de la Copa del Mundo.

Esta medida de la FIFA fue aplicada en los espacios exclusivos de los estadios, y el ente rector del fútbol mundial la implementó porque la empresa estadounidense Heinz no forma parte del grupo de sponsors oficiales.

Lo cierto es que las imágenes de los productos Heinz cubiertos con cinta fueron captadas por asistentes y periodistas en plataformas como X e Instagram, donde se viralizaron.

Así fue la original respuesta de Heinz a la FIFA

Luego de que se conocieran las imágenes de diversos productos Heinz con la marca cubierta con cinta, la empresa estadounidense apeló a una original campaña de marketing a través de las redes sociales.

Así, en una publicación Heinz ironizó sobre la situación al compartir una foto de sus productos con la leyenda: “En el partido, incluso cuando no podemos decirlo...”, acompañada de imágenes de los envases con el nombre tapado con cinta negra sobre un fondo de cancha de fútbol. El posteo recibió miles de interacciones. En la cuenta en español, apuntaron: “Puedes tapar el nombre, pero el sabor nos delata”.

KRNE4SLGCBEPHHJAXQPSYPAZUQ Heinz ironizó sobre la situación.

Cabe recordar que Heinz, fundada en 1869 por Henry John Heinz en Pittsburgh (Estados Unidos), suele ser patrocinante oficial en ligas y torneos de fútbol americano y béisbol en EE.UU., aunque no lo es en el Mundial 2026 organizado por la FIFA.

Recientemente, y en pleno Mundial 2026, la FIFA había decidido cubrir el logo de Levi’s -la reconocida marca de ropa de jean, entre otras prendas- en una de las sedes del Mundial que lleva su nombre, el Levi’s Stadium de Santa Clara, para evitar mostrar marcas no vinculadas a los sponsors oficiales del evento.

Al igual que después lo hiciera Heinz, Levi’s reaccionó rápidamente a través de las redes sociales: la empresa compartió imágenes en las que la silueta del logo tapado por la FIFA era reemplazada por el original, y empleó el mismo recurso que apareció en la transmisión oficial de la FIFA y en ese estadio sede: “Dando la bienvenida al mundo al hermoso estadio (censurado)”.