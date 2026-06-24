Chicos de una escuela rural ven el Mundial 2026 en un TV de 14 pulgadas: las imágenes que se viralizaron

Los chicos comparten un antiguo televisor para alentar a la Selección Argentina. Tras el impacto del video, piden ayuda para conseguir otro televisor.

Alumnos de la Escuela N°117 "Carlos Alberto Bárcena" ven el Mundial 2026 en un televisor viejo. Piden ayuda para comprar uno mejor.

La pasión por el fútbol no tiene límites en Argentina y, a la hora de alentar a la Selección, todo vale. Así quedó plasmado en una pequeña escuela rural de la provincia de Jujuy, donde los alumnos que llegan desde otras zonas cercanas, ven los partidos del Mundial 2026 en un antiguo televisor de apenas 14 pulgadas. Las imágenes se viralizaron y conmovieron a todos.

Ante las dificultades de conectividad y la falta de equipamiento, la comunidad educativa de la Escuela N°117 "Carlos Alberto Bárcena", ubicada en el paraje Chilcayoc, en el departamento Tumbaya, decidió hacer público un pedido de ayuda para acceder a un televisor más grande, para que los chicos puedan apreciar mucho más los partidos de la Selección.

La solicitud fue realizada por la directora del establecimiento, la profesora Marisel Martínez, quien explicó que la institución cuenta actualmente con alrededor de 20 alumnos provenientes de localidades como Volcán y Bárcena. Y además destacó que se realizan diversas actividades escolares en un contexto de señal limitada.

En su mensaje, la docente comentó la necesidad de contar con un televisor de mayor tamaño, con el objetivo de que los estudiantes puedan seguir eventos como el Mundial, pero además que les sirva para llevar adelante otras propuestas pedagógicas y recreativas que forman parte de la vida escolar.

Alumnos de una escuela rural ven el Mundial 2026 en un TV de 14 pulgadas

"Nos gustaría poder tener una tele más grande para seguir el Mundial y otras actividades que hacemos. La señal es escasa", señaló la directora en el mensaje difundido, donde también compartió un video del acompañamiento de los alumnos durante una jornada.

El pedido no solo expone una necesidad puntual, sino también las dificultades tecnológicas que enfrentan instituciones educativas, donde el acceso a internet y señal de televisión es limitado o inestable.

Desde la escuela remarcaron que las actividades audiovisuales forman parte del proceso educativo, por lo que contar con mejores recursos permitiría fortalecer el aprendizaje y la integración de los estudiantes.

El caso generó repercusión en redes y reabrió el debate sobre la brecha digital en comunidades rurales de Jujuy, especialmente en establecimientos alejados de los centros urbanos.

Mundial 2026: cuándo será el próximo partido de la Selección Argentina

El próximo partido que disputará la selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, será este sábado 27 de junio a las 23 horas (horario argentino).

La disputa será ante Jordania en Dallas. El equipo asiático es uno de los cuatro debutantes que tiene esta Copa del Mundo junto a Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán.

Selección Argentina Austria Mundial

Una vez consumado el Grupo J, el propio, y el H, sabrá contra qué rival jugará los 16vos de final. En el escenario aparecen España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita, que se enfrentan este viernes.

En este sentido, como la Furia Roja va contra el Charrúa y los africanos contra asiáticos, todo está abierto. Con resultados sorpresivos en las primeras jornadas, los cuatro tienen posibilidades de todo. El oponente de la Argentina será el que resulte segundo (en este Mundial también clasifican los ocho mejores terceros).