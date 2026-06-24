Mundial 2026: al cierre de la segunda fecha, así quedarían los cruces de 16avos de final

Con la fase de grupos aún abierta, el cuadro de la próxima ronda empieza a tomar forma. La Selección asoma ante un viejo conocido, aunque todo puede cambiar.

Francia, uno de los candidatos, ya está clasificado.

El Mundial 2026 entró en su recta decisiva y, aunque la fase inicial todavía no terminó, los cruces de los 16avos de final ya empiezan a dibujarse. Algunos grupos están muy cerrados y dependen pura y exclusivamente de lo que ocurra en el último partido.

Este miércoles se juega la tercera y última fecha de los Grupos A, B y C, y el resto de las zonas se definen entre jueves y sábado, por lo que el cuadro todavía puede cambiar de arriba a abajo.

Argentina, ya clasificada como líder del Grupo J , aparecería enfrentando al segundo del Grupo H, lugar que hoy ocupa Uruguay . Un duelo de enorme historia que, de confirmarse, sería uno de los platos fuertes de la ronda. Sin embargo, el conjunto charrúa debe jugar su tercer partido contra España, uno de los candidatos. Una derrota puede dejarlo afuera y una victoria en el primer puesto. Si empatan, deberá estar atento a lo que ocurra con Cabo Verde y Arabia Saudita. Cualquiera de los cuatro puede ser rival de Argentina en 16avos.

mundial 2026 argentina austria sergio dovio (10)

a

Mundial 2026: cómo están hoy los cruces de 16avos de final

Este es el cuadro proyectado tras la segunda fecha:

Alemania (1° E) vs. República Checa (mejor 3°)

Francia (1° I) vs. Bélgica (mejor 3°)

Corea del Sur (2° A) vs. Suiza (2° B)

Países Bajos (1° F) vs. Marruecos (2° C)

Portugal (2° K) vs. Ghana (2° L)

España (1° H) vs. Austria (2° J)

Estados Unidos (1° D) vs. Suecia (mejor 3°)

Egipto (1° G) vs. Escocia (mejor 3°)

Brasil (1° C) vs. Japón (2° F)

Costa de Marfil (2° E) vs. Noruega (2° I)

México (1° A) vs. Cabo Verde (mejor 3°)

Inglaterra (1° L) vs. Argelia (mejor 3°)

Argentina (1° J) vs. Uruguay (2° H)

Australia (2° D) vs. Irán (2° G)

Canadá (1° B) vs. Paraguay (mejor 3°)

Colombia (1° K) vs. Croacia (mejor 3°)

Más allá del cruce argentino, la proyección dejó otros duelos de alto voltaje, como Alemania-Paraguay, Países Bajos-Marruecos, España-Austria y Portugal-Croacia, que prometen tensión desde el arranque de la eliminación directa.

Dudas y certezas

Hasta el momento, ya tienen asegurado su boleto a la próxima ronda México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. Del otro lado, quedaron afuera de la Copa del Mundo Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá.

La primera ronda de eliminación directa se disputará del 28 de junio al 3 de julio, con 16 partidos. Avanzan los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, más los ocho mejores terceros, un mecanismo nuevo que estrena el formato ampliado de 48 selecciones.

Justamente, esos mejores terceros son la gran incógnita. Se ordenan por puntos, diferencia de gol y goles convertidos en la fase de grupos, con el Fair Play y el ranking FIFA como criterios finales de desempate. Recién con la última fecha cerrada quedará claro qué ocho terceros se cuelan.