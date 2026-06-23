Qué selecciones ya están clasificadas y cuáles eliminadas del Mundial 2026

Antes de completarse la segunda fecha de la fase de grupos, ya hay algunas certezas en la Copa del Mundo.

A medida que avanza la segunda fecha del Mundial 2026 , se van confirmando clasificados y eliminados. Ya son cuatro los equipos que ganaron su grupo y podrán poner suplentes en el último partido de la etapa clasificatoria, mientras que la misma cantidad de selecciones ya quedaron afuera.

Haití fue la primera eliminada , en un el listado ya suma un total de cuatro. El viernes pasado, antes de completar su participación en la fase de grupos, la selección centroamericana se quedó sin chances matemáticas de alcanzar los dieciseisavos de final por el sistema de desempate. Fue tras la derrota 3 a 0 frente a Brasil.

El sábado, se sumaron los seleccionados de Turquía y Túnez , quienes perdieron sus compromisos en la segunda fecha de la fase de grupos. Los turcos perdieron ante Paraguay en un reñido 1 a 0, mientras que los tunecinos -que ya habían quedado sin DT- cayeron ante Japón por un contundente 4 a 0.

turquia paraguay

En las primeras horas del martes, Jordania perdió 2 a 1 con Argelia y quedó en la misma situación: no tiene puntos y tampoco le alcanzará ganándole a Argentina el próximo sábado, algo que además es muy difícil en lo futbolístico.

El Mundial 2026 tiene un formato distinto al de las ediciones anteriores: participan 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona avanzan directamente a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros también consiguen un lugar en la siguiente ronda.

Para definir posiciones, el reglamento toma como criterio clave los enfrentamientos directos, conocido como desempate olímpico. Por eso, más allá de que algunas selecciones todavía tienen un partido por jugar, están condicionadas por las derrotas ante rivales directos y no pueden superar esa comparación en caso de igualdad de puntos.

Las cuatro que ya ganaron su grupo

Cuatro equipos están en la situación opuesta, porque no solo se clasificaron ganando los primeros dos partidos, sino que además se adjudicaron sus respectivos grupos a falta de una fecha.

El primero fue México, que con las victorias sobre Sudáfrica y Corea se aseguró el "1" del grupo A.

méxico gol contra corea México le ganó a Corea del Sur por un blooper del arquero. Foto: FIFA.

Estados Unidos es el otro organizador que hizo lo propio en el grupo D, superando a Paraguay y Australia.

Alemania ya sabe que será el mejor en el grupo E, tras aplastar a Curazao (7-1) y el triunfo agónico sobre Costa de Marfil (2-1).

Argentina hizo de las suyas con Messi y se adjudicó la zona J con dos victorias para seguir en la búsqueda del título.

México, Estados Unidos y Alemania saben que sus rivales saldrán de los ocho mejores terceros. Por su parte, Argentina irá contra el segundo del grupo H, donde están España (4 puntos), Uruguay (2), Cabo Verde (2) y Arabia Saudita (1).

Argentina Austria Mundial 2026 Messi gol @FIFA

Otros que están clasificados son Francia y Noruega, ya que también ganaron sus partidos. Sin embargo, en ese caso resolverán, con el partido entre ambos, el 1-2 del grupo I que completan Senegal e Irak.

Cabe mencionar que los equipos que tienen cuatro puntos en las otras zonas están a un paso de pasar de fase, sobre todo teniendo en cuenta que clasifican los ocho mejores terceros.