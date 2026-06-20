Mundial 2026 en VIVO: horarios de este sábado para la presentación de Ecuador, Alemania y Países Bajos

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Mundial 2026: los partidos de hoy

Países Bajos vs Suecia abre la jornada a las 14 (hora de Argentina) en el NRG Stadium de Houston. Los neerlandeses vienen de un empate ante Japón, mientras que los suecos golearon a Túnez y lo dejaron sin técnico. El partido se vuelve clave para la ex Holanda y puede ser la clasificación de los escandinavos a la próxima fase.

Alemania vs Costa de Marfil sigue a las 17, en el BMO Field de Toronto en Canadá. Ambos buscarán meterse en 16vos de final tras ganar en la primera fecha. Los germanos goleador al debutante Curazao y los africanos ganaron un partido duro con Ecuador.

Ecuador vs Curazao se juega a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El conjunto de Beccacece buscará recuperarse ante la debil Curazao para buscar luego la clasificación en la tercera fecha frente a Alemania, lo que se vuelve en un partido clave para hoy. Los curazaleños querrán amargarle la jornada a los ecuatorianos y seguir haciendo historia en su primer Mundial.

Túnez vs Japón ya sobre la madrugada del domingo de nuestro país, desde la 1, en Guadalajara. Es un duelo clave, los japoneses empataron en el debut y buscarán perfilarse para buscar la clasificación en la última fecha, mientras que Túnez no puede perder si quiere seguir en competencia. Hoy debuta en el banco de los africanos Hervé Renard tras la desvinculación de Sabri Lamouchi luego de perder por goleada en el debut.