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en vivo SIGUE LA COMPETENCIA LA MAÑANA | NEUQUEN - 20 de junio de 2026 - 09:13

Mundial 2026 en VIVO: horarios de este sábado para la presentación de Ecuador, Alemania y Países Bajos

Con presencia argentina, hoy habrá cuatro partidos que empiezan a ordenar las cosas en los grupos E y F. Toda la programación.

Ecuador Costa de Marfil Mundial 2026

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La fase de grupos del Mundial 2026 continúa con la competencia en la segunda fecha este sábado 20 de junio con cuatro partidos correspondientes a los grupos E y F. Hoy podrían haber nuevos clasificados a la próxima ronda y también algún eliminado.

La agenda arranca a las 14 y se extenderá hasta la madrugada del domingo. Habrá presencia argentina con la presentación de Ecuador que es dirigida técnicamente por Sebastián Beccacece por el Grupo E.

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Mundial 2026: los partidos de hoy

Países Bajos vs Suecia abre la jornada a las 14 (hora de Argentina) en el NRG Stadium de Houston. Los neerlandeses vienen de un empate ante Japón, mientras que los suecos golearon a Túnez y lo dejaron sin técnico. El partido se vuelve clave para la ex Holanda y puede ser la clasificación de los escandinavos a la próxima fase.

Alemania vs Costa de Marfil sigue a las 17, en el BMO Field de Toronto en Canadá. Ambos buscarán meterse en 16vos de final tras ganar en la primera fecha. Los germanos goleador al debutante Curazao y los africanos ganaron un partido duro con Ecuador.

Ecuador vs Curazao se juega a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El conjunto de Beccacece buscará recuperarse ante la debil Curazao para buscar luego la clasificación en la tercera fecha frente a Alemania, lo que se vuelve en un partido clave para hoy. Los curazaleños querrán amargarle la jornada a los ecuatorianos y seguir haciendo historia en su primer Mundial.

Túnez vs Japón ya sobre la madrugada del domingo de nuestro país, desde la 1, en Guadalajara. Es un duelo clave, los japoneses empataron en el debut y buscarán perfilarse para buscar la clasificación en la última fecha, mientras que Túnez no puede perder si quiere seguir en competencia. Hoy debuta en el banco de los africanos Hervé Renard tras la desvinculación de Sabri Lamouchi luego de perder por goleada en el debut.

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Cómo ver los partidos de este sábado

Cómo ver el Mundial 2026 en Argentina. Según la grilla difundida para la región, los partidos se pueden seguir por la pantalla de TyC Sports y por DSports. La distribución de derechos varía entre países y señales, por lo que conviene chequear la programación de cada cadena antes de cada encuentro. También se puede optar por pagar Disney+.

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