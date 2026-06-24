A 48 horas de inaugurar su hamburguesería, sufrieron un robo: el ladrón entró siete minutos después del cierre

Les robaron una computadora, un celular, alimentos e hicieron destrozos pero dejaron tres televisores. Comerciantes del centro neuquino identificaron al ladrón.

Apenas dos días después de abrir sus puertas en pleno centro de Neuquén, los propietarios de una hamburguesería sufrieron un robo que los obligó a reponer mercadería, equipos de trabajo y reforzar las medidas de seguridad del local. Lo impactante fue que el ladrón ingresó solo 7 minutos después del cierre de la jornada laboral.

"Nos fuimos cerca de las 12.05 y siete minutos después ya estaba adentro", contó Rodrigo en una entrevista con LU5. El comerciante explicó que la puerta principal tenía triple sistema de seguridad, además de vidrio templado y blindado, pero aun así el ladrón logró vulnerarla e ingresar al comercio.

De esta manera el robo les generó una triple sorpresa: por la inmediatez con que sufrieron un hecho de inseguridad, la rapidez con que actuó el único sospechoso hasta el momento y porque no se llevaron tecnologia ultimo modelo.

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En este sentido indicaron que al llegar al negocio encontraron la cerradura forzada, la falta de una computadora y de un teléfono celular corporativo utilizado para la atención de clientes. También faltaba parte de la mercadería. Sin embargo dejaron tres televisores nuevos. "Son malvadosos y ni para robar sirven", indico el dueño durante un video que grabo de los destrozos y señalando una bandeja de comida señalo: "esto es de el, aca dejo la vianda que anduvo pidiendo".

El ladrón quedó filmado y los comerciantes aseguraron que lo tienen identificado

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes pasado en el comercio Mr. Burguer House, ubicado sobre calle Belgrano al 300. Según relataron Rodrigo y Fabricio, socios del emprendimiento gastronómico, el delincuente ingresó alrededor de las 0.12, apenas unos minutos después de que ambos cerraran el local.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia. En las imágenes se observa a un hombre actuando solo dentro del local, aunque los dueños no descartan que haya contado con algún cómplice vigilando desde el exterior por la cantidad de elementos que se llevó.

Lo que más llamó la atención de los comerciantes fue un movimiento sospechoso. Rodrigo aseguró que, al retirarse, observó a una persona revisando un contenedor de residuos en la esquina. "Me resultó sospechoso, pero pensé que podía ser alguien buscando latas o cartones. Cinco minutos después estaba adentro del local", señaló y aseguró: "era él".

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Los propietarios son dos jóvenes de la vecina localidad de Allen que apostaron a invertir en un nuevo local de hamburguesería en Neuquén como un nuevo paso de crecimiento luego de que el emprendimiento creciera hace tres años en Las Grutas y que luego se expandió hacia Cipolletti.

En el marco de esta expansión se mostraron sorprendidos por la inseguridad en Neuquén dado que no esperaban atravesar una situación de este tipo tan pronto y mucho menos en una zona céntrica de la ciudad, ubicada frente a edificios públicos y con monitoreo urbano.

"Siempre existe la posibilidad de que ocurra algo, pero no imaginábamos que pasaría a las 48 horas de abrir", lamentaron. Según comentaron, vecinos del sector les indicaron que el sospechoso sería una persona conocida de la zona y que días antes se habría registrado otro robo en una forrajería ubicada a pocos metros del comercio afectado.

La bronca de los dueños de la hamburgueseria

Además del robo, provocaron daños en distintos elementos de la cocina y destruyeron productos que no pudieron trasladar. "No fue solamente llevarse comida. También hicieron daño. Eso es lo que más duele", expresaron.

"En Neuquén hay mucha gente que hemos visto en situación de calle y se entiende si piden para comer, por qué en vez de venir y decir che tengo hambre no me das una hamburguesa, esperó a entrar e hizo daño, a nosotros nos cuesta un montón", reflexionó Fabricio.

En este sentido remarcaron que suelen ayudar a la gente que limpia vidrios en la calle o está en una situación de pobreza y se refirieron a un hombre al que incluso llegaron a darle trabajo: "ayudamos a una persona que limpiavidrios en Allen y lo tenemos trabajando con nosotros, es re de confianza".

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A pesar de las pérdidas, los comerciantes decidieron continuar con el proyecto. El seguro cubrirá únicamente los daños materiales ocasionados en el ingreso al local, es decir la puerta blindex. Por este motivo, deberán afrontar por cuenta propia la reposición de los equipos electrónicos y la mercadería sustraída.

Además, anunciaron que incorporarán una alarma monitoreada y reforzarán el sistema de cámaras para intentar prevenir nuevos hechos de inseguridad.

Los dueños admitieron que no realizaron la denuncia formal del episodio. Explicaron que inicialmente evaluaron realizarla, pero finalmente desistieron tras recibir la indicación de que el seguro no la requería para iniciar el trámite correspondiente.

"Si no hay denuncia, este robo no existe en las estadísticas. Y después parece que los delitos bajan, cuando en realidad muchos hechos no se denuncian", les advirtieron durante la entrevista.

Pese a la experiencia sufrida, remarcaron que seguirán apostando por el crecimiento del emprendimiento en Neuquén y apelaron a la solidaridad de la comunidad. "La situación es difícil para todos, pero si alguien necesita ayuda, que la pida. Lo que no queremos es que estas cosas hagan que la gente deje de tender una mano", concluyeron.