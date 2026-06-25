Un bosnio superó a Messi en una estadística histórica que no podrá recuperar

Con un tanto en la victoria 3-1 de Bosnia y Herzegovina ante Qatar, un delantero superó al capitán de la Selección argentina. Cuál es la marca histórica.

Así como hace algunos días Lionel Messi se metió en la historia con su doblete ante Austria donde consiguió romper cuatro récords , ayudado también por el triplete en el debut ante Argelia , esta vez fue superado en una marca histórica. Fue un bosnio el encargado de superar al astro rosarino que este 24 de junio cumplió 39 años.

La victoria 3-1 de Bosnia y Herzegovina ante Qatar quedó en la historia, no por el desenlace del certamen ni mucho menos, sino por una situación particular que involucró a un jugador que atraviesa un gran presente. Es que con el tanto convertido, el futbolista puede decir que superó a Messi en un top ten histórico.

Es que el extremo bosnio que juega en mencionada selección, Kerim Alajbegovic , fue el encargado de abrir el marcador en el partido. De esta manera, el jugador que tiene 18 años y 276 días de vida logró superar a Messi en la estadística "goleador más joven de la historia de las copas del mundo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2069866858451243199&partner=&hide_thread=false ¡UFFF QUÉ GOLAZO DE BOSNIA! Alajbegovic dejó rivales en el camino y sacó un derechazo sensacional, para soñar con el tercer puesto.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/iOp6PShCpw — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2026

Con ese tanto se ubicó en el octavo lugar de ese ranking, por encima de Messi que integra el listado por haber convertido a los 18 años y 357 días, cuando se enfrentó a Serbia y Montenegro por el Mundial 2006. A su vez superó a Lamine Yamal, quien quedó noveno por el gol convertido a los 18 años y 343 días.

El top ten de goleadores jovenes

Pelé - 17 años y 239 días.

Manuel Rosas - 18 años y 93 días.

Gavi - 18 años y 110 días.

Ibrahim Mbaye - 18 años y 143 días.

Michael Owen - 18 años y 190 días.

Kovács - 18 años y 197 días.

Sychev - 18 años y 231 días.

Kerim Alajbegovi - 18 años y 276 días.

Lamine Yamal - 18 años y 343 días.

Lionel Messi - 18 años y 357 días.

Los cuatro récords que rompió ante Austria

El tipo se divierte y bate récords como quien camina por la calle. Lo de Leo Messi nos deja sin palabras a cada partido y con casi 39 años la historia sigue escribiéndose en sus pasos. Además de ser amado por los argentinos, es admirado en todo el mundo y no afloja en el Mundial 2026.

Ya había cumplido lo esperado, siendo el primer jugador en participar en seis mundiales diferentes. Días después también lo hizo Cristiano Ronaldo.

Pero la gran diferencia entre ambos es el rendimiento en este tipo de competencias.

Con su doblete ante Austria, volvió a ser determinante para la victoria albiceleste y las consecuencias de sus gestas se notan en todos los planos.

Entre los goles y las presencias, Messi sumó cuatro récords en un solo partido, a tal punto que fue reconocido en la cuenta oficial de los Guinness.

La marca que está más presente en el imaginario colectivo es la de los goles en Mundiales. Con el doblete, Leo llegó a 18, superó a Miroslav Klose y se afirma en lo más alto en ese rubro.

La victoria lo pone como el que más partidos ganó en Copas del Mundo con el mismo número: 18 éxitos.

Lionel Messi "Sin palabras": la emoción de los compañeros de Messi tras otra histórica actuación.

"Sin palabras": la emoción de los compañeros de Messi tras otra histórica actuación.

Además, el rosarino llegó a 28 encuentros disputados en esta competencia y es el futbolista con más presencias de todos los que alguna vez la jugaron.

Esto lo lleva, a su vez, a ser el profesional que más minutos estuvo en un Mundial con 2,489.

Todas estas marcas fueron mencionadas por el "Guinness World Records" en su cuenta oficial, donde se adjuntó la frase en inglés: "Estamos siendo testigos de la historia".