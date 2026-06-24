La propuesta multitudinaria para saludar a Lionel Messi en su cumpleaños que se hizo viral
El programa A la Barbarossa (Telefe) realizó una propuesta especial tras una iniciativa que tuvo el histórico conductor de la señal Rodolfo Barilli.
Lionel Messi, aquel jugador que se repuso a las adversidades y sigue generando sonrisas en los argentinos con su fútbol, cumple años. Todo el país, y también el mundo, celebra los 39 años del jugador que actualmente brilla en la Selección argentina como capitán en el mundial 2026. Las redes sociales se inundan de mensajes con el #CumpleLeo y, también, se festeja en distintos lugares como colegios del territorio nacional.
Este miércoles por la mañana, el programa A la Barbarossa (Telefe) realizó una producción especial asistiendo a distintos colegios donde los niños celebraron el cumpleaños reunidos. Fue un horario especial: 10 AM, número que coincide con el número que utilizó históricamente el capitán de la Selección. Este despliegue donde se vivió el festejo con emoción de distintas personas que aman al astro rosarino, tuvo que ver con una convocatoria que colmó las redes sociales.
“Yo no puedo creer esto. Me siento como si estuviera dentro de la cancha”, expresó la conductora Georgina Barbarossa, emocionada por el momento y acompañado junto a un panel eufórico. Tal fue el despliegue que el notero Nacho Juliano mostró una pantalla gigante en la vía pública de Dallas, Texas, donde se leía un deseo de cumpleaños acompañado por las tres pelotitas del canal. Según contaron, correspondía a una gestión del periodista.
La propuesta que hizo el reconocido conductor Rodolfo Barilli por el cumpleaños de Messi
“¿Qué pasa si el miércoles todos le cantamos un gran feliz cumpleaños al capitán? En las aulas, en los trabajos, en el colectivo, donde estemos. A las diez de la mañana y a las diez de la noche, lo mismo, donde sea, en el balcón de tu casa, en el living, en lo de un amigo, donde estés. Así todos le hacemos llegar a Leo un gran feliz cumpleaños, ahora más que nunca”, había dicho el periodista convocando en las redes sociales. Por este motivo, se espera que a las 10 PM también se haga reconocimiento en distintos lugares del país.
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