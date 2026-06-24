Espectáculos La Mañana Lionel Messi La propuesta multitudinaria para saludar a Lionel Messi en su cumpleaños que se hizo viral

Lionel Messi, aquel jugador que se repuso a las adversidades y sigue generando sonrisas en los argentinos con su fútbol, cumple años. Todo el país, y también el mundo, celebra los 39 años del jugador que actualmente brilla en la Selección argentina como capitán en el mundial 2026. Las redes sociales se inundan de mensajes con el #CumpleLeo y, también, se festeja en distintos lugares como colegios del territorio nacional.

Este miércoles por la mañana, el programa A la Barbarossa (Telefe) realizó una producción especial asistiendo a distintos colegios donde los niños celebraron el cumpleaños reunidos. Fue un horario especial: 10 AM, número que coincide con el número que utilizó históricamente el capitán de la Selección. Este despliegue donde se vivió el festejo con emoción de distintas personas que aman al astro rosarino, tuvo que ver con una convocatoria que colmó las redes sociales.

“Yo no puedo creer esto. Me siento como si estuviera dentro de la cancha”, expresó la conductora Georgina Barbarossa, emocionada por el momento y acompañado junto a un panel eufórico. Tal fue el despliegue que el notero Nacho Juliano mostró una pantalla gigante en la vía pública de Dallas, Texas, donde se leía un deseo de cumpleaños acompañado por las tres pelotitas del canal. Según contaron, correspondía a una gestión del periodista.