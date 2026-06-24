Registro estadístico de Messi: cuántos goles metió con cada camiseta y todas sus cifras históricas
El capitán de la Selección argentina es el segundo máximo goleador de la historia. Con qué camisetas festejó más, los torneos y sus “víctimas” favoritas.
Para no perder la costumbre, Lionel Messi sigue haciendo historia. Con sus dos goles en el triunfo de la Selección ante Austria en el Mundial 2026, el capitán argentino se convirtió en el máximo anotador de la historia de la Copa del Mundo al llegar a 18 tantos, superando al alemán Miroslav Klose.
A lo largo de toda su exitosa carrera, el crack rosarino suma nada menos que 916 goles, ubicándose como el segundo máximo artillero de todos los tiempos, solo por debajo de los 977 del portugués Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años aspira a llegar a los 1.000.
En qué equipos metió más goles, los torneos y sus “víctimas” favoritas
Al analizar la totalidad de sus goles, con la camiseta que más festejó fue con la del Barcelona. Allí, Messi anotó 672 tantos, seguidos por los 122 de la Selección Argentina, los 90 con Inter Miami y los 32 con el PSG de Francia. El rosarino también sumó 16 goles (que no entran en este recuento) con las Selecciones Sub 20 y Sub 23.
Como marca la lógica, el torneo en el que más goles anotó es La Liga de España (474), seguido por los 129 que lleva como el segundo máximo goleador de la historia de la Champions League. Además, cuenta con 56 por Copa del Rey, 54 en amistosos con Argentina y 69 en la MLS.
En cuanto a sus “víctimas” favoritas, el Sevilla tiene la distinción de ser el equipo al que más goles le anotó: le convirtió en 38 ocasiones, superando los 32 festejos ante el Atlético de Madrid y los 31 ante el Valencia. Contra el Real Madrid, eterno rival del Barcelona, suma 26. En tanto, el mejor promedio de gol es ante Eibar, con 20 tantos en 11 partidos.
Todos los goles de Messi en su carrera: equipos, torneos y cantidad
Con la Selección Argentina
- Eliminatorias mundialistas: 36 goles
- Partidos amistosos: 54 goles
- Copa del Mundo: 18 goles
- Copa América: 14 goles
Con Barcelona
- La Liga de España: 474 goles
- Copa del Rey: 56 goles
- Supercopa de España: 14 goles
- Supercopa de Europa: 3 goles
Con Barcelona y PSG
- Champions League: 129 goles
Con Inter Miami
- MLS: 69 goles
- Leagues Cup: 12 goles
- Concachampions: 8 goles
Con PSG
- Ligue 1: 21 goles
- Copa de Francia: 1 gol
- Supercopa de Francia: un gol
Con Barcelona e Inter Miami
- Mundial de Clubes: 6 goles
“No hay mucho para decir”: los elogios de los compañeros de Messi en la Selección
Después de su doblete en el segundo partido del Mundial 2026, los compañeros de Messi en la Selección nacional no se ahorraron calificativos para elogiar al capitán argentino. “No hay mucho para decir. Lo vemos todos: 20 años siendo el mejor del mundo, el mejor de la historia. Y sigue demostrando, con la edad que tiene, el talento y la magia”, expresó Julián Álvarez.
“Nos sigue sorprendiendo en cada entrenamiento, en cada partido. Es un placer. Trataremos de disfrutarlo día a día, no sólo dentro, sino también afuera. Es espectacular como persona”, se sumó Leandro Paredes, mientras que Lisandro Martínez añadió: “No hay que compararlo, está solo en la cima. Sólo queda disfrutar. No me salen palabras. Siento una emoción enorme de tenerlo día a día acá y de que sea argentino, hay que valorarlo".
“Contento por la actuación de Leo, especialmente porque volvió a convertir. Hoy cuando el equipo no tenía la pelota, trabajó y recuperó un par de pelotas. Está comprometido y es por algo. Ya no sé qué decir porque no sé si alcanza con lo que digo”, resumió Lionel Scaloni en conferencia de prensa.
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