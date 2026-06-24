Registro estadístico de Messi: cuántos goles metió con cada camiseta y todas sus cifras históricas

El capitán de la Selección argentina es el segundo máximo goleador de la historia. Con qué camisetas festejó más, los torneos y sus “víctimas” favoritas.

Para no perder la costumbre, Lionel Messi sigue haciendo historia. Con sus dos goles en el triunfo de la Selección ante Austria en el Mundial 2026 , el capitán argentino se convirtió en el máximo anotador de la historia de la Copa del Mundo al llegar a 18 tantos, superando al alemán Miroslav Klose.

A lo largo de toda su exitosa carrera, el crack rosarino suma nada menos que 916 goles , ubicándose como el segundo máximo artillero de todos los tiempos, solo por debajo de los 977 del portugués Cristiano Ronaldo , quien a sus 41 años aspira a llegar a los 1.000.

Al analizar la totalidad de sus goles, con la camiseta que más festejó fue con la del Barcelona . Allí, Messi anotó 672 tantos , seguidos por los 122 de la Selección Argentina , los 90 con Inter Miami y los 32 con el PSG de Francia. El rosarino también sumó 16 goles (que no entran en este recuento) con las Selecciones Sub 20 y Sub 23.

Messi festejo vs Argelia Portada Messi es el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 18 tantos.

Como marca la lógica, el torneo en el que más goles anotó es La Liga de España (474), seguido por los 129 que lleva como el segundo máximo goleador de la historia de la Champions League. Además, cuenta con 56 por Copa del Rey, 54 en amistosos con Argentina y 69 en la MLS.

En cuanto a sus “víctimas” favoritas, el Sevilla tiene la distinción de ser el equipo al que más goles le anotó: le convirtió en 38 ocasiones, superando los 32 festejos ante el Atlético de Madrid y los 31 ante el Valencia. Contra el Real Madrid, eterno rival del Barcelona, suma 26. En tanto, el mejor promedio de gol es ante Eibar, con 20 tantos en 11 partidos.

Todos los goles de Messi en su carrera: equipos, torneos y cantidad

Con la Selección Argentina

Eliminatorias mundialistas: 36 goles

Partidos amistosos: 54 goles

Copa del Mundo: 18 goles

Copa América: 14 goles

Con Barcelona

La Liga de España: 474 goles

Copa del Rey: 56 goles

Supercopa de España: 14 goles

Supercopa de Europa: 3 goles

Con Barcelona y PSG

Champions League: 129 goles

leo messi barcelona.jpg Con la camiseta de Barcelona, sumó 672 tantos entre todas las competencias.

Con Inter Miami

MLS: 69 goles

Leagues Cup: 12 goles

Concachampions: 8 goles

Con PSG

Ligue 1: 21 goles

Copa de Francia: 1 gol

Supercopa de Francia: un gol

Con Barcelona e Inter Miami

Mundial de Clubes: 6 goles

“No hay mucho para decir”: los elogios de los compañeros de Messi en la Selección

Después de su doblete en el segundo partido del Mundial 2026, los compañeros de Messi en la Selección nacional no se ahorraron calificativos para elogiar al capitán argentino. “No hay mucho para decir. Lo vemos todos: 20 años siendo el mejor del mundo, el mejor de la historia. Y sigue demostrando, con la edad que tiene, el talento y la magia”, expresó Julián Álvarez.

Argentina Austria Mundial 2026 Messi gol Sus compañeros lo llenaron de elogios tras llegar a cinco goles en el Mundial en solo dos partidos. @FIFA

“Nos sigue sorprendiendo en cada entrenamiento, en cada partido. Es un placer. Trataremos de disfrutarlo día a día, no sólo dentro, sino también afuera. Es espectacular como persona”, se sumó Leandro Paredes, mientras que Lisandro Martínez añadió: “No hay que compararlo, está solo en la cima. Sólo queda disfrutar. No me salen palabras. Siento una emoción enorme de tenerlo día a día acá y de que sea argentino, hay que valorarlo".

“Contento por la actuación de Leo, especialmente porque volvió a convertir. Hoy cuando el equipo no tenía la pelota, trabajó y recuperó un par de pelotas. Está comprometido y es por algo. Ya no sé qué decir porque no sé si alcanza con lo que digo”, resumió Lionel Scaloni en conferencia de prensa.