La joven publica contenido futbolero y fue elegida por una marca de cerveza para premiar al mejor jugador del partido, tras el triunfo de Argentina ante Austria.

Una influencer fueguina le entregó un trofeo a Messi en Dallas: "El mejor día de mi vida".

La influencer y creadora de contenido futbolero Melani "Melu" Bertetti, nacida en Ushuaia , Tierra del Fuego , fue la encargada de entregarle a Lionel Messi el trofeo Superior Player of the Match tras la victoria de la Selección Argentina por 2-0 frente a Austria en el estadio de Dallas .

La designación, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 disputada el 22 de junio , fue parte de una acción promocional de una marca de cerveza, patrocinadora de la Copa y que mantiene diversas iniciativas vinculadas al fútbol internacional y a la figura del capitán argentino.

Bertetti se ha consolidado en los últimos años como una de las voces populares del contenido futbolero en plataformas como Instagram , TikTok y YouTube .

Sus publicaciones suelen incluir momentos épicos del fútbol, goles impresionantes, jugadas históricas, rankings, anécdotas de jugadores legendarios, debates y reacciones que generan gran interacción entre sus seguidores.

En total, la influencer fueguina reúne más de tres millones de seguidores entre sus tres plataformas principales.

En YouTube, donde cuenta con 391 mil suscriptores, profundiza con contenidos que apelan a la nostalgia y la emoción de los aficionados que siguen de cerca cada episodio del juego.

El posteo en Instagram en el que mostró la entrega del trofeo a Messi, en tanto, en menos de 24 horas ya había superado los 200.000 me gusta.

Qué dijo tras darle el trofeo a Messi

La entrega quedó registrada en fotos difundidas en redes sociales por ella y por la marca, entre otras cuentas, y rápidamente fueron replicándose.

En la imagen se la ve sonriente junto al astro rosarino.

La escena generó rápida repercusión entre sus seguidores y especialmente entre los hinchas fueguinos.

Influencer fueguina que le dio el premio a Messi - posteo El posteo de Melu en Instagram superó los 200.000 me gusta en menos de 24 horas.

Usuarios y distintos medios del extremo sur de la Argentina destacaron con orgullo que una representante de la capital provincial haya protagonizando un momento junto al mejor futbolista del mundo y para muchos, probablemente de la historia.

La propia Bertetti sintetizó lo que sintió como protagonista de un momento que, obnviamente, será para ella único e inolvidable.

"Le entregué el Superior Player of the Match de @michelobultra a Messi. EL MEJOR DÍA DE MI VIDA”, publicó sin rodeos en su cuenta de Instagram.

Y agregó un mensaje para sus miles de seguidores: “Nada de esto hubiera sido posible sin ustedes, nunca me van a alcanzar las palabras para agradecerles”.

También le dedicó una línea a Lio. “Y gracias a vos @leomessi por todas las alegrías que nos diste. No te lo pude decir en persona porque me quedé en shock", admitió en su publicación.

El video del después

Los logros de la joven creadora de contenido son seguidos con orgullo por su tía, Andrea, quien acompaña desde las redes sociales cada uno de los pasos y reconocimientos que Melu va sumando en su carrera digital.

Además de mostrar la foto de la entrega del trofeo, la influencer también subió a Instagram un breve video en el que se la ve ya con un estadio de Dallas vacío de fondo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melu Bertetti (@bertettimelu)

En la publicación, una voz en off le pregunta: “¿Para vos, cuál fue el mjor momento de tu vida?”. Ella, con una sonrisa de oreja a oreja, responde: “Para mí, cuando conocí a Messi”. Como para que no queden dudas.

Doblete y récord histórico de Messi en el Mundial 2026

Pese a errar un penal en los primeros minutos de jeugo, Messi fue la gran figura de la victoria de Argentina contra Austria.

No solo se repuso de ese traspié, sino que en el último tramo del primer tiempo, y después de haber tenido también una llegada de frente al arco que no pudo terminar de resolver frente al arquero adentro del área rival, marcó el 1 a 0 con una estocada letal.

Argentina Austria Mundial 2026 Messi gol (2) Grito de gol de Lionel Messi en Argentina 2 - Austria 0.

Iban 38 minutos del primer tiempo y marcó el que fue su gol número 17 en Mundiales, número que le permitió superar al alemán Miroslav Klose como máximo artillero de la historia de la Copa.

Pero había más. En tiempo de descuento, sentenció el 2-0 cuando en un contragolpe dejó a Julián Álvarez de frente al arco con un pase magistral, el arquero austríaco rechazó y el capitán controló la pelota con un taco, pateó y se abalanzó sobre el rebote para empujar la pelota adentro y cerrar la victoria.

De ese modo alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador absoluto de la historia del torneo, superando la marca que ostentaba el alemán Miroslav Klose, con 16, misma cantidad -por el momento- que otro crack que viene sumando fuerte en los últimos tres Mundiales: el francés Kylian Mbape.

Argentina, líder del grupo

La Selección Argentina acumuló seis puntos en el Grupo J y confirmó su clasificación anticipada a los 16avos de final, que horas después quedó garantizada en el primer puesto, ya que Argelia derrotó a Jordania por 2 a 1 y ni éstos seleccionados ni el de Austria podrán superarlo en la tercera fecha.

El reconocimiento Superior Player of the Match es una distinción que otorga Michelob Ultra —una cerveza estilo light lager elaborada por la compañía Anheuser-Busch InBev— al mejor jugador de cada partido del Mundial 2026, en el marco de un acuerdo de patrocinio con la FIFA.