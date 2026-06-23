"Messi, lo que haces es de otro mundo": el impactante texto de un brasileño campeón del mundo

Una figura histórica de la Selección de Brasil se rindió a los pies de Messi tras el doblete ante Austria, tras el hat trick en el debut mundialista. Quién fue.

A todos les cuesta encontrar adjetivos para describir a Lionel Messi : se escapa algún "extraterrestre", "leyenda", "mago", "GOAT", entre otras definiciones que pretenden encontrar una denominación para un jugador que a dos días de cumplir 39 años, marcó un hat trick en el debut mundialista y un doblete ante Austria que puso de pie a los amantes del fútbol. Cuando parece que se ha visto todo, aparece Messi para recordar que mientras siga jugando, habrá magia.

Desde niños, personas que vieron a grandes figuras del fútbol mundial e incluso exjugadores de primer nivel, se desarman en elogios cuando hablan del '10' que lidera con su fútbol a la Selección argentina , donde suma cinco goles en el actual certamen ecuménico y rompió cuatro récords en la victoria 2-0 ante Austria . Luego de una nueva presentación estelar, una figura histórica de la Selección de Brasil no pudo contenerse y, a pesar de la rivalidad futbolera de ambas selecciones, tapó de elogios a Messi con un posteo en sus redes sociales.

Fue Rivaldo , un histórico jugador de la Selección de Brasil que brilló levantando una Copa del Mundo en el mundial 2002, ganador del Balón de Oro, Copa América, Champions League y una carrera llena de títulos. En las últimas horas, luego de la estelar participación de Messi ante Austria, lanzó un extenso texto donde habló solamente de Messi.

"He jugado al fútbol durante muchos años y, cuando uno ve un hermoso fútbol, ve a un jugador dedicado, con casi 39 años, haciendo lo que viene haciendo, es quitarse el sombrero. Claro que cada uno da la bienvenida a su selección, y yo no voy a esperar a que Argentina sea campeona, pero cuando vemos a un gran jugador como Messi, a quien realmente le gusta el fútbol hay que admirar", comenzó diciendo en el texto.

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Luego, agregó: "Lo que hizo y sigue haciendo es impresionante. Cinco goles en dos partidos, siendo hasta ahora el único jugador de Argentina a marcar en esta Copa del Mundo. Esto muestra el tamaño de su importancia y su calidad. Con todo respeto, Messi, lo que haces dentro del campo es algo de otro mundo. Es un privilegio para todos nosotros, amantes del fútbol, poder seguir una carrera tan extraordinaria".

Los diarios del mundo rendidos ante Lionel Messi tras su actuación contra Austria en el Mundial 2026

La actuación de Lionel Messi ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026 no se quedó en Dallas: dio la vuelta al mundo. Tras su doblete en la victoria por 2 a 0, las portadas de los diarios de todo el planeta se rindieron ante el capitán argentino.

El motivo es histórico. Con esos dos goles, Messi alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador histórico del torneo, superando al alemán Miroslav Klose, que tiene 16.

El rosarino, de 38 años y en su sexta Copa del Mundo, falló un penal antes de marcar sus dos goles. Con el triunfo, Argentina aseguró el primer puesto del Grupo J.

Argentina Austria Mundial 2026 Messi (2)

Las tapas del mundo, rendidas ante Lionel Messi

En España, la prensa deportiva no escatimó elogios. Sport tituló "El mejor de la historia", mientras que Marca eligió un escueto "Messi 18". Estadio Deportivo sumó un sentido "Sos leyenda".

En Francia, L'Equipe lo coronó como "El rey del mundo". En Italia, La Gazzetta dello Sport resumió la noche con un "No hay nadie como él", y el Corriere della Sera destacó el doblete y el récord.

La devoción cruzó fronteras. En Portugal, A Bola lo presentó como el máximo goleador histórico de los Mundiales; en Inglaterra, The Daily Telegraph lo definió como el mejor de todos los tiempos.

joaquín bruno messi

Del otro lado del Atlántico, el homenaje fue total. En México, Récord apeló a la mística con "De la mano de D10S" y Esto lo bautizó "El más grande". En Brasil, O Estado de S. Paulo resaltó sus 18 goles en seis ediciones.

Hasta el propio Klose se rindió. Según recogió la prensa española, el alemán lo elogió como el mejor de todos los tiempos, en una unanimidad pocas veces vista alrededor de un futbolista.

Ahora, Messi y la Selección piensan en el cierre de la fase. Argentina jugará ante Jordania el sábado 27 y, ya como primera del Grupo J, disputará los 16avos de final el 3 de julio en Miami.

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