El mejor Messi siempre es el último: la historia volvió a elegirlo

Un doblete del diez para ganarle a Austria, en otro partido inolvidable con la selección.

Argentina venció 2 a 0 a Austria en Dallas y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 . Pero la noticia, otra vez, fue Lionel Messi . Porque cuando parece que ya no quedan récords por romper, encuentra uno nuevo. Y cuando parece que ya vimos todo, vuelve a sorprender.

La tarde no empezó sencilla. Austria propuso un partido incómodo, intenso, con presión alta y mucha gente en el mediocampo. Incluso hubo un momento de incertidumbre cuando Messi falló un penal. Durante algunos minutos, la Selección perdió control y los europeos se animaron a discutirle la pelota.

Pero los genios suelen tener una relación especial con los errores. No los esconden: los transforman.

Messi levantó la cabeza y respondió como respondió toda su carrera. Con fútbol. Con personalidad. Con goles. Marcó dos veces y condujo a una Argentina que, sin brillar durante los noventa minutos, volvió a demostrar algo fundamental: sabe competir. Sabe sufrir. Y sabe ganar.

mundial 2026 argentina austria sergio dovio (10)

La coincidencia también tuvo algo de poesía. Un 22 de junio, exactamente cuarenta años después de que Diego Maradona firmara ante Inglaterra el partido más famoso de la historia, el heredero de aquella camiseta volvió a dejar su huella en una Copa del Mundo.

Con sus dos tantos alcanzó los 18 goles mundialistas y amplió una colección de marcas que ya parecen imposibles de enumerar. Pero los números cuentan apenas una parte de la historia. Lo verdaderamente extraordinario es otra cosa: la capacidad que tiene de seguir emocionando.

Argentina ya está en la próxima ronda. Y mientras el equipo de Scaloni ajusta detalles y administra energías, hay una certeza que atraviesa este Mundial: seguimos asistiendo a una de las funciones más extraordinarias que dio este deporte. Y nadie quiere levantarse de la butaca.

Argentina Austria Mundial 2026 Messi gol @FIFA

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El último Messi

Hay una frase de Pablo Aimar que me persigue desde hace años: “El mejor Messi siempre es el último”. Parece una exageración. Hasta que vuelve a jugar.

Cada Mundial nos obliga a inventar una nueva forma de mirarlo. Porque ya no alcanza con los récords. Ya no alcanza con decir que acaba de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Ni que tiene 38 años. Ni que sigue haciendo cosas que parecían reservadas para la memoria y no para el presente.

Lo extraordinario es que todavía logra sorprendernos. Messi juega como quien conoce un secreto que los demás no. Mientras el fútbol corre cada vez más rápido, él sigue encontrando espacios donde nadie los ve. Mientras todos miran el reloj, él parece discutir con el tiempo. Y entonces aparece otra vez la sensación extraña: la de estar viviendo algo irrepetible mientras ocurre.

Quizás por eso emociona tanto. Porque no se trata solamente de los goles. Se trata de lo que provoca.

De esa capacidad única para hacernos sentir parte de algo más grande. De reunirnos frente a una pantalla, en una tribuna o en una sobremesa y hacernos hablar de lo mismo. Devolvernos, aunque sea por un rato, una versión más simple de nosotros mismos.

Aimar tenía razón. El mejor Messi siempre es el último. Y lo más hermoso de todo es que seguimos creyendo que todavía no vimos el último.