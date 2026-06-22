Con su actuación descollante ante Austria, Messi rompió cuatro récords

Así lo informó la cuenta oficial de los Guinness, quien volvió a destacar al capitán de la selección argentina.

El tipo se divierte y bate récords como quien camina por la calle. Lo de Leo Messi nos deja sin palabras a cada partido y con casi 39 años la historia sigue escribiéndose en sus pasos. Además de ser amado por los argentinos, es admirado en todo el mundo y no afloja en el Mundial 2026.

Ya había cumplido lo esperado, siendo el primer jugador en participar en seis mundiales diferentes. Días después también lo hizo Cristiano Ronaldo.

Pero la gran diferencia entre ambos es el rendimiento en este tipo de competencias.

Con su doblete ante Austria, volvió a ser determinante para la victoria albiceleste y las consecuencias de sus gestas se notan en todos los planos.

Entre los goles y las presencias, Messi sumó cuatro récords en un solo partido, a tal punto que fue reconocido en la cuenta oficial de los Guinness.

Qué récords batió Messi este lunes

La marca que está más presente en el imaginario colectivo es la de los goles en Mundiales. Con el doblete, Leo llegó a 18, superó a Miroslav Klose y se afirma en lo más alto en ese rubro.

La victoria lo pone como el que más partidos ganó en Copas del Mundo con el mismo número: 18 éxitos.

Lionel Messi "Sin palabras": la emoción de los compañeros de Messi tras otra histórica actuación.

Además, el rosarino llegó a 28 encuentros disputados en esta competencia y es el futbolista con más presencias de todos los que alguna vez la jugaron.

Esto lo lleva, a su vez, a ser el profesional que más minutos estuvo en un Mundial con 2,489.

Todas estas marcas fueron mencionadas por el "Guinness World Records" en su cuenta oficial, donde se adjuntó la frase en inglés: "Estamos siendo testigos de la historia".