Argentina, primera del Grupo J: días, horarios y rival en los 16avos del Mundial 2026

Aunque todavía le resta un partido de grupos, la Albiceleste ya tiene fecha para la siguiente ronda: el 3 de julio en Miami. El rival saldrá del Grupo H.

La Selección Argentina ya conoce buena parte de su camino en el Mundial 2026 . Tras vencer a Austria y la caída de Jordania ante Argelia, la Albiceleste se aseguró el primer puesto del Grupo J y solo espera por la definición de sus posibles rivales en los 16avos de final.

El equipo de Lionel Scaloni ya tiene día y horario para su estreno en la eliminación directa. Jugará los dieciseisavos el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, a las 19 de Argentina.

El rival saldrá del Grupo H, integrado por España, Uruguay , Cabo Verde y Arabia Saudita. Al haber terminado primera, la Selección enfrentará al segundo de esa zona.

Por ahora, y a falta de una fecha, ese lugar lo ocupa Uruguay, que quedó por encima de Cabo Verde por diferencia de gol en un grupo que sigue abierto. España, en tanto, lidera la zona tras golear 4-0 a Arabia Saudita.

Los posibles rivales de Argentina en los 16avos del Mundial 2026

La definición depende de la última jornada del Grupo H. Si Uruguay gana y Cabo Verde no, la Celeste será el rival. Si España terminara segunda —algo poco probable—, se daría un cruce de candidatos al título.

uruguay cabo verde

También hay variantes con Cabo Verde o Arabia Saudita según los resultados y los criterios de desempate: diferencia de gol, goles a favor y, finalmente, la tabla de Fair Play.

Si gana Uruguay y Cabo Verde empata o pierde, el rival es España.

Si ganan Uruguay y Cabo Verde, el rival es el que peor diferencia de gol tenga de ambos (hoy ambos en cero), y en caso de seguir iguales, el que menos goles a favor tenga (+2 ambos), y finalmente el de peor resultado en la tabla Fair Play (hoy sería 1° Uruguay por una amarilla menos).

Si hay dos empates, el rival se define de la misma forma que el caso anterior, solo que Uruguay y Cabo Verde pelearían por ser 2° en vez de 1°.

Si Cabo Verde gana por menos de 4 goles y Uruguay empata, el rival es Cabo Verde.

Si Cabo Verde gana por 4 goles, desempata el 1° puesto por goles a favor, o fair play, con España.

Si Cabo Verde gana por 4 o más goles y Uruguay empata, el rival es España.

Si Uruguay no gana y gana Arabia Saudita, el rival es Arabia Saudita.

Cómo sería la agenda de Argentina para lo que viene

Dieciseisavos: viernes 3 de julio, 19.00 (Miami)

viernes 3 de julio, 19.00 (Miami) Octavos: martes 7 de julio, 13.00

martes 7 de julio, 13.00 Cuartos: sábado 11 de julio, 22.00

sábado 11 de julio, 22.00 Semifinal: miércoles 15 de julio, 16.00

miércoles 15 de julio, 16.00 Final: domingo 19 de julio, 16.00

Más adelante, siempre que avance, el cuadro proyecta cruces de jerarquía. En octavos asoman los segundos de los Grupos D y G —hoy, Australia o Bélgica—; y en semifinales podrían aparecer Brasil o Inglaterra. En cuartos se perfila Portugal, y recién en una hipotética final podrían cruzarse Francia, Alemania, Países Bajos o España.

Argentina cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, aunque su lugar en el cuadro ya está definido.