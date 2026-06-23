Escándalo en España por las declaraciones de Julián Álvarez en pleno Mundial 2026

Tras pedir una transferencia en pleno Mundial 2026, el cordobés desató la furia rojiblanca. Los hinchas quemaron camisetas y los videos se viralizaron.

Las declaraciones de Julián Álvarez sobre su futuro encendieron la bronca de los hinchas del Atlético de Madrid . En las últimas horas, se viralizaron videos de fanáticos quemando camisetas del delantero argentino, a quien acusaron de traidor.

Todo se desató tras el triunfo de Argentina por 2 a 0 ante Austria, en Dallas. En la zona mixta, el cordobés fue directo: "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

La reacción de un sector de la afición rojiblanca fue inmediata. En los videos difundidos en X se ven hinchas incinerando una camiseta con el dorsal y nombre del jugador que hasta hace poco, era uno de los futbolistas más queridos del plantel por su entrega y sus goles.

Embed ¡LA AFICIÓN COLCHONERA ESTALLA CONTRA JULIÁN!



Las recientes declaraciones de Julián Álvarez sobre su posible salida del Atlético de Madrid no cayeron nada bien entre algunos aficionados rojiblancos, quienes comenzaron a manifestar su descontento quemando camisetas del… pic.twitter.com/ppEHfKfGXX — Claro Sports (@ClaroSports) June 23, 2026

Julián Álvarez y la furia de los hinchas del Atlético de Madrid

No toda la afición reaccionó igual. Mientras un grupo expresó su enojo con insultos y fuego, otros pidieron paciencia y defendieron el derecho del jugador a decidir su futuro.

El malestar también tuvo eco institucional. A través de sus redes sociales, el club no mostró interés en dejar salir a Álvarez, en una señal del clima tenso que se vive en el Metropolitano.

De fondo, el mercado de pases. El delantero suena con fuerza para el Barcelona, mientras que el Real Madrid ofreció 150 millones de euros, rechazados por el Atlético. El club fijó su cláusula de rescisión como única vía de salida.

Álvarez llegó al Atlético en 2024 desde el Manchester City y se transformó en una pieza clave del equipo de Diego Simeone, con 49 goles desde su arribo. Por eso, la sensación de traición caló hondo en la hinchada.

Por ahora, la Araña sigue concentrado con la Selección. Argentina, ya clasificada, cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, mientras la novela por su futuro promete nuevos capítulos.