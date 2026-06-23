Los diarios del mundo rendidos ante Lionel Messi tras su actuación contra Austria en el Mundial 2026

Con su doblete ante Austria, el capitán llegó a 18 goles y superó a Klose. España, Francia, Italia y Brasil le rindieron sus portadas.

La actuación de Lionel Messi ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026 no se quedó en Dallas: dio la vuelta al mundo. Tras su doblete en la victoria por 2 a 0, las portadas de los diarios de todo el planeta se rindieron ante el capitán argentino.

El motivo es histórico. Con esos dos goles, Messi alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador histórico del torneo, superando al alemán Miroslav Klose, que tiene 16.

El rosarino, de 38 años y en su sexta Copa del Mundo, falló un penal antes de marcar sus dos goles. Con el triunfo, Argentina aseguró el primer puesto del Grupo J.

Argentina Austria Mundial 2026 Messi (2)

Las tapas del mundo, rendidas ante Lionel Messi

En España, la prensa deportiva no escatimó elogios. Sport tituló "El mejor de la historia", mientras que Marca eligió un escueto "Messi 18". Estadio Deportivo sumó un sentido "Sos leyenda".

En Francia, L'Equipe lo coronó como "El rey del mundo". En Italia, La Gazzetta dello Sport resumió la noche con un "No hay nadie como él", y el Corriere della Sera destacó el doblete y el récord.

La devoción cruzó fronteras. En Portugal, A Bola lo presentó como el máximo goleador histórico de los Mundiales; en Inglaterra, The Daily Telegraph lo definió como el mejor de todos los tiempos.

joaquín bruno messi 2

Del otro lado del Atlántico, el homenaje fue total. En México, Récord apeló a la mística con "De la mano de D10S" y Esto lo bautizó "El más grande". En Brasil, O Estado de S. Paulo resaltó sus 18 goles en seis ediciones.

Hasta el propio Klose se rindió. Según recogió la prensa española, el alemán lo elogió como el mejor de todos los tiempos, en una unanimidad pocas veces vista alrededor de un futbolista.

Ahora, Messi y la Selección piensan en el cierre de la fase. Argentina jugará ante Jordania el sábado 27 y, ya como primera del Grupo J, disputará los 16avos de final el 3 de julio en Miami.

Las tapas del mundo

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