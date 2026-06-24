Mismo día que Messi: quiénes son las otras dos figuras del deporte argentino que cumplen este 24 de junio

En un mundo deportivo que está eclipsado por el cumpleaños de Messi, hay dos histórico que cumplen años. Quiénes son.

El 24 de junio es un día más que especial en el territorio nacional: es el cumpleaños del '10', uno de los mejores jugadores del mundo, el pibe de 39 años que deleita a los amantes del fútbol con su participación en el mundial 2026. Lionel Messi cumple años y l as redes sociales no paran de rendirse a sus pies con emotivas dedicatorias de distintas personalidades.

Detrás del cumpleaños de Messi , que eclipsa al mundo, hay dos figuras del deporte argentino que también cumplen años este 24 de junio: uno del mundo futbolístico y, otro del automovilismo.

Más allá del capitán de la Scaloneta , también cumple años el presidente de Boca Juniors , Juan Román Riquelme , quien también quedó en la historia del club por su rendimiento deportivo donde consiguió títulos importantes como tres Copa Libertadores, Intercontinental, campeón del mundo Sub-20, entre otras cosas.

Por su parte, también cumpliría 115 años Juan Manuel Fangio, un histórico piloto de carreras nacido en Balcarce, que ganó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957). Se coloca en la historia en el único piloto en la historia que logró el título con cuatro marcas diferentes: Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Ferrari y Maserati. Más allá de su carrera profesional en la máxima, brilló con dos títulos de Turismo Carretera (1940, 1941) y uno de Autos Especiales (1952).

"Un ícono de nuestro deporte, y de nuestro Equipo Recordando a Juan Manuel Fangio hoy en lo que habría sido su cumpleaños", escribió el equipo Mercedes-AMG Petronas F1.

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Remembering Juan Manuel Fangio today on what would have been his birthday pic.twitter.com/LW65EIiRoM — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 24, 2026

Lionel Messi cumple 39 años: el saludo de Javier Milei y la catarata de mensajes en pleno Mundial 2026

Lionel Messi cumple 39 años este miércoles y los saludos llegaron desde todos los rincones del planeta. Uno de los primeros en marcar el pulso fue el presidente Javier Milei, que lo saludó en plena fiebre por el Mundial 2026.

Cerca del mediodía, el mandatario publicó en su cuenta de X un mensaje breve y efusivo: "FELIZ CUMPLE L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!". El texto mezcló el saludo personal con el clima mundialista.

TUIT MILEI

El gesto tiene antecedentes. Milei expresó admiración por el capitán en varias ocasiones, aunque ambos nunca se encontraron en persona. En 2025, los dueños del Inter Miami le habían acercado a la Casa Rosada una camiseta firmada por el rosarino.

Un sinfín de mensajes para Lionel Messi

La AFA fue la primera institución en pronunciarse. En su sitio oficial lo presentó como el futbolista que cambió la historia del deporte y repasó los grandes hitos de su carrera, del Barcelona a la Selección.

También se sumó Claudio Tapia. El presidente de la entidad le dedicó un mensaje emotivo en sus redes y cerró con una frase que se volvió tendencia: "gracias por existir, 10".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2069617691199946813&partner=&hide_thread=false Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor pic.twitter.com/ONqIDXkMS9 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 24, 2026

La CONMEBOL acompañó los reconocimientos desde lo continental. A esos mensajes se sumaron clubes, federaciones y figuras del espectáculo, que inundaron las redes con imágenes y videos del capitán.

El propio Messi eligió un tono distinto para su día. Cuando el reloj marcó la medianoche, subió a Instagram un video entrenando en el gimnasio, sin una sola palabra, con la mira puesta en el próximo partido.

El cumpleaños llega en un momento inmejorable. Con un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria, el capitán se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 18 tantos.

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39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán!



https://t.co/O0PhpsN7KF pic.twitter.com/wrmRPeuF69 — Selección Argentina (@Argentina) June 24, 2026

En lo colectivo, el presente también ilusiona. La Selección argentina ya está en los 16avos como líder del Grupo J y cerrará la fase de grupos ante Jordania, en Dallas.

Milei, en tanto, viajará a Estados Unidos a comienzos de julio por una agenda oficial. Desde su entorno aclararon que no asistirá al partido de los 16avos, pese a coincidir con su estadía.