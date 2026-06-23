El proyecto de ley de GNL llega al recinto de la Legislatura

Se tratará este miércoles en una sesión que promete un extenso debate. La iniciativa cuenta con el respaldo de amplios sectores.

La Legislatura de Neuquén tratará en la sesión de este miércoles el proyecto de ley que ratifica el acuerdo suscripto entre la provincia e YPF destinado al desarrollo de un proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) y que prevé un nuevo esquema de regalías.

La iniciativa, que obtuvo despacho de comisión la semana pasada, generó debate en torno a los beneficios económicos previstos, el esquema de regalías, las condiciones de estabilidad fiscal y el impacto que podría tener sobre el desarrollo productivo de la provincia.

Por esta razón, los gremios estatales se movilizarán a la Legislatura, con una posición contraria a un proyecto que cuenta, sin embargo, con el apoyo mayoritario de intendentes, las cámaras empresarias y el sindicato petrolero.

El gobernador Rolando Figueroa fue el impulsor de la iniciativa, quien detalló que ésta contempla un esquema de regalías diferenciadas, un bono de infraestructura y estabilidad fiscal por 30 años para las inversiones vinculadas al desarrollo del GNL.

Enarsa comprará a la empresa Trafigura 11 de los 16 cargamentos de gas natural licuado para 2017.

Respaldo de amplios sectores

El proyecto obtuvo el respaldo de intendentes neuquinos, del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de unas 35 empresas de la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul.

Figueroa comparó este acuerdo con el que se firmó con la petrolera bajo control estatal hace más de una década para permitir el desarrollo de la explotación no convencional en Vaca Muerta, en un contexto de menor confianza en las posibilidades de la cuenca.

"Tenemos que salir en barco y la única forma de salir en barco es si licuamos el gas. Y si licuamos el gas, la única forma de sacarlo es a buen precio. Todos los actores nos pusimos de acuerdo a ver cómo podemos ser competitivos porque los márgenes del GNL habitualmente son muy escasos", dijo la semana pasada.

El gobernador también destacó la decisión del gobierno nacional de autorizar la incorporación del upstreams y la construcción de caños hasta Río Negro en el RIGI. "Eso va a acelerar las inversiones porque da más seguridad a las empresas, las hace más competitivas en el mundo", afirmó.

El Ministerio de Planificación afirmó hoy que todas las cargas de Gas Natural Licuado (GNL) acordadas con Repsol ya fueron reemplazadas.

Lo que establece el acuerdo

El nudo central del acuerdo con YPF redefine cómo cobrará Neuquén por sus hidrocarburos. Las partes fijaron que la producción destinada al mercado interno tributará sobre el precio de gas natural en condición "Firme", excluyendo los valores del fluido destinado a la licuefacción.

Para el gas que efectivamente ingrese a la planta y se convierta en GNL, el esquema cambia radicalmente. Neuquén ató sus ingresos al precio internacional JKM (Japan Korea Marker), el índice de referencia para el codiciado mercado asiático. La provincia y la empresa consensuaron un sistema de alícuotas móviles escalonadas en tres niveles: 7,5% de regalías si el precio internacional del GNL promedia por debajo de los 16 USD/MMBtu; 10% de regalías si el precio oscila entre 16 y 20 USD/MMBtu y 12% de regalías cuando la cotización internacional alcance o supere los 20 USD/MMBtu.

Esta estructura protege la rentabilidad del operador en escenarios de precios bajos y garantiza que la provincia capture la renta extraordinaria cuando los mercados internacionales operen al alza.