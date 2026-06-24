Espectáculos La Mañana Carmen Barbieri Hackearon el celular de Carmen Barbieri y quisieran estafar a De Brito: qué dijo la conductora

La capocómica fue hackeada en su celular y sus contactos se preocuparon por un pedido de los estafadores. Cómo es el método de estafa. + Agregar LM Neuquen en







Carmen Barbieri fue víctima de un hackeo su celular, principalmente en el Whatsapp, y preocupó a todos sus contactos debido a mensajes que enviaron las personas que estaban detrás de esta modalidad. En este sistema recurrente de estafa, los hacker se hacen pasar por la persona y piden dinero a cambio ya sea por venta de dólares o una cancelación de deuda rápida.

En las últimas horas Ángel de Brito, conductor del ciclo LAM, reveló que intentaron estafarlo a través del celular de la exvedette: “El mensaje decía: necesito cancelar un pago, pero me piden si puedo transferir y yo tengo efectivo. ¿No tenés para prestarme y yo te doy el efectivo?”, contó en su programa.

“Hablo seguido con Barbieri, pero nunca de un tema de dinero, por eso me llamó la atención”, dijo y confesó cuál fue la respuesta que le dio a quienes enviaban los mensajes al ver el insólito pedido: “Uh, te hackearon”. A pesar de esto, los estafadores intentaron desentenderse y hacerle creer a De Brito que no era una estafa. Finalmente si lo era.