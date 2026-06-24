Hackearon el celular de Carmen Barbieri y quisieran estafar a De Brito: qué dijo la conductora
La capocómica fue hackeada en su celular y sus contactos se preocuparon por un pedido de los estafadores. Cómo es el método de estafa.
Carmen Barbieri fue víctima de un hackeo su celular, principalmente en el Whatsapp, y preocupó a todos sus contactos debido a mensajes que enviaron las personas que estaban detrás de esta modalidad. En este sistema recurrente de estafa, los hacker se hacen pasar por la persona y piden dinero a cambio ya sea por venta de dólares o una cancelación de deuda rápida.
En las últimas horas Ángel de Brito, conductor del ciclo LAM, reveló que intentaron estafarlo a través del celular de la exvedette: “El mensaje decía: necesito cancelar un pago, pero me piden si puedo transferir y yo tengo efectivo. ¿No tenés para prestarme y yo te doy el efectivo?”, contó en su programa.
“Hablo seguido con Barbieri, pero nunca de un tema de dinero, por eso me llamó la atención”, dijo y confesó cuál fue la respuesta que le dio a quienes enviaban los mensajes al ver el insólito pedido: “Uh, te hackearon”. A pesar de esto, los estafadores intentaron desentenderse y hacerle creer a De Brito que no era una estafa. Finalmente si lo era.
Más tarde, Barbieri: compartió cómo fue el diálogo: “Quería hacerte una consulta, estoy vendiendo unos dólares porque necesito cancelar un pago con urgencia. ¿Sabes de alguien de confianza que le interese?“, decía el texto de la estafa mientras que Carmen aclaró: ”Me hackearon mis cuentas y están contactando a mis contactos para pedir dinero o vender dólares. No envíes dinero, no compartas códigos de verificación. No brindes datos personales".
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