El nuevo proyecto de Rocío Pardo y Nicolás Cabré: esto harán en una cárcel abandonada.

Rocío Pardo confirmó que volverá a su Córdoba natal junto a su pareja, el actor Nicolás Cabré , para retomar una de sus grandes pasiones. Allí realizará una experiencia de teatro inmersiva en la Cárcel de los Encausados, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

La obra se llama Pabellón Tornú y se podrá disfrutar sin escenario ni butacas, ya que el espectador será libre de elegir dónde ir, a quién seguir y qué historia descubrir.

Serán 15 los actores que desarrollarán escenas simultáneamente en distintos sectores del edificio, haciendo que cada persona construya su propio recorrido. El proyecto propone además la puesta en valor y reactivación cultural de un espacio histórico actualmente en desuso, abriendo sus puertas desde una nueva perspectiva y generando movimiento cultural y turístico en el barrio y sus alrededores. Pabellón Tornú cuenta con dirección general de Rocío Pardo , dirección artística de Mariana Massera, dirección actoral de Nicolás Cabré y dirección técnica de Carlos Bariggi. La fecha de estreno se conocerá en los próximos días.

Rocío Pardo trae su pasión por el arte desde muy chiquitita. Cuando su papá Miguel aún no se dedicaba a la producción teatral y trabajaba limpiando vidrios, ella ya soñaba con ser bailarina de ballet. Si bien durante su infancia y adolescencia tomó clases, luego optó por la actuación. Hace 12 años, cuanto tenía 18, creó su primera obra de teatro que se convirtió en un éxito: Pabellón Tornú.

El espectáculo tuvo lugar en el misterioso Hospital Colonia de Santa María de Punilla, en medio de los cerros. “Es completamente distinto al teatro tradicional. Transcurre en un neuropsiquiátrico con 18 historias paralelas”, dijo a TN en aquel entonces. El espectáculo rompe con la cuarta pared e invita a quienes asisten a que formen parte del relato. “A veces tienen miedo por el lugar imponente donde se meten y las historias crudas que contamos. Hay momentos en lo que los actores tienen que recordar que estamos actuando”, explicó. Ahora el furor volverá, pero en una antigua cárcel.

La mediática que tildó de "muy mala persona" a Nicolás Cabré

Flor Vigna quedó envuelta en un escándalo tras disparar contra Nicolás Cabré. La cantante que forma parte de La Casa de los Famosos en México recordó una experiencia junto al actor cuando participó de Mi hermano es un clon y, sin vueltas, lo describió como "muy mala persona".

Los dichos de la cantante no cayeron muy bien en los seguidores del actor ya que se dieron en un momento de duelo de Cabré tras la muerte de su hermano, Duilio. Claro está que ella desconocía de tal información ya que se encuentra aislada en el reality sin el acceso a celulares y redes sociales.

“En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor”, le dijo a una compañera dentro de la casa, sin mencionar el nombre del actor en ningún momento. Pese a evitar referirse directamente a Cabré, en la Argentina rápidamente se relacionó el descargo de Vigna contra el actor ya que ambos compartieron elenco entre finales de 2018 y 2019.

La artista fue más lejos y contó cómo vivía esa tensión desde adentro, en un rol que le exigía exactamente lo contrario de lo que sentía. “Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas”, dijo. Y cerró con una autocrítica sobre su propia actitud en aquel momento: “Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba. Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa”.