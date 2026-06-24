En el cumpleaños de Messi, su madre, Celia, contó como evoluciona la salud de su padre, Jorge.

Luego de un debut de Lionel Messi en el Mundial 2026 marcado por la emoción y la preocupación por la delicada salud de su padre, Jorge Messi , llegaron noticias alentadoras sobre su evolución. En La Mañana con Moria, el doctor Guillermo Capuya reveló la reciente conversación que mantuvo con Celia Cuccittini , la madre del capitán de la Selección Argentina, justo el día en que el rosarino celebra sus 39 años.

"Hola doctor, Jorge está mejor. Recuperándose de a poco, ya en casa, mucho mejor“, leyó Capuya al compartir el mensaje que le envió Celia. Las palabras de la mamá de Messi llevaron tranquilidad en medio de la preocupación que generó el estado de salud de Jorge y se convirtieron en una de las mejores noticias para el futbolista en una fecha tan especial.

En ese mismo contexto, el periodista Gustavo Méndez confirmó que Jorge Messi ya recibió el alta médica y continúa con su recuperación en su hogar. Además, reveló cuál fue el deseo que pidió Lionel al celebrar su cumpleaños junto a sus compañeros de la Selección Argentina.

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"Anoche sopló las velitas y lo único que pidió, que lo hizo con sus compañeros de la Selección Argentina, fue felicidad y salud para mi familia“, contó el panelista en el ciclo conducido por Moria Casán.

El tierno saludo de Antonela a Messi por el cumple y la respuesta de Lionel

Antonela Roccuzzo le dedicó un tierno mensaje a su marido, el astro argentino Lionel Messi, que este miércoles festeja su cumpleaños número 39 en medio de su sexta participación en un Mundial. La pareja se conoce desde muy chiquitos, cuando apenas eran unos niños en Rosario. La mayoría de los cumpleaños, Lionel los pasó en medio de concentraciones, ya sea de Mundiales juveniles, Juegos Olímpicos, Copas América o Mundiales.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, fue el mensaje con el que Antonela saludó a Messi, junto a varias imágenes. En las diferentes imágenes se lo ve a Leo con sus tres hijos.

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Messi, por su parte, le agradeció y bromeó por las fotos de cuando eran más jóvenes: “Qué chiquitos éramos”. Este cumpleaños encuentra a Messi en plena disputa del Mundial 2026, donde tuvo un comienzo impresionante, ya que se destacó con cinco goles en dos presentaciones (hat-trick a Argelia y doblete a Austria).

Un participante de Gran Hermano apuntó contra Messi y quieren expulsarlo

A pesar del aislamiento que contempla la casa de Gran hermano, los jugadores tienen la posibilidad de ver cada partido de la Selección argentina en el Mundial 2026, tal como sucedió en en 2022 cuando jugó en Qatar. La emoción se vive a flor de piel y hace que algunos jugadores queden expuestos con comentarios que son revelados debido a que son filmados durante las 24 horas.

Durante la victoria de Argentina contra Austria por 2-0 para clasificar a los dieciseisavos de final, un jugador tuvo un comentario desafortunado que fue blanco de críticas por muchos usuarios de la red social X (ex Twitter) que incluso pidieron su expulsión por los dichos.

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Nigro: “es una verg4 Messi”



PERDÓN? EXPULSENLO A ESTE 4 DE COPAS, TITI AL 9009 #GranHermano pic.twitter.com/Bdj0vEMVEX — lautrolo (@itslautrolo) June 22, 2026

"Es una verga Messi", dijo mientras miraban el encuentro en el living de la casa a la cual entraron en febrero del corriente año. Ante eso, algunos usuarios destacaron otra frase que generó repudio: “Más temprano, antes del partido, también ponía en duda a Colapinto... Qué le pasa al pendejo envidioso ese. Los otros están en su mejor momento y él rascando la olla ahí en GH".