Quién es Dany Ale, el barbero oficial de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El estilista comenzó desde muy abajo y gracias a su esfuerzo llegó a ser el peluquero de Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Las miradas del mundo, y no solo de los fanáticos del fútbol, están puestas en Lionel Messi y Rodrigo De Paul . Pero detrás del look que lucen los campeones del mundo en cada partido de la Selección Argentina se esconden las manos y la resiliencia de Daniel Alejandro Albornoz, popularmente conocido en el predio de Ezeiza y en las redes sociales como Dany Ale .

Su presente rodeado de estrellas internacionales contrasta de manera profunda con sus humildes inicios. Quien hoy es considerado el barbero oficial del conjunto nacional comenzó su carrera desde abajo, pateando las calles más humildes del conurbano bonaerense con un bolsito al hombro como única herramienta. Dany Ale lleva más de una década perfeccionando un oficio que comenzó por pura necesidad y pasión independiente a los 16 años. Nacido y criado en Villa Hidalgo (José León Suárez), sus primeros pasos en el rubro no estuvieron muy alejados de los salones modernos.

"Yo empecé con esto de la barbería ya hace más de 10 años atrás. Mis inicios fueron primero cortando a domicilio, iba de barrio en barrio, iba con un bolsito. Iba a Villa Caraza, a Corea, a Curita, a la Zuviría, 18, De Chila", rememora Daniel sobre aquellos tiempos donde los pasillos de las villas, los patios de tierra y las esquinas humildes eran su oficina de cada día.

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El punto de inflexión a nivel comercial llegó tras mucho esfuerzo y caminatas. "A fines de 2012, principios de 2013, conocí a mi primer socio y pudimos abrir la primer barbería de zona norte en Villa Ballester", relata. Ese primer local fue la base de un crecimiento que pronto llamaría la atención del universo del fútbol.

Su llegada a las grandes ligas

El puente entre las barberías de barrio y el césped profesional del fútbol de élite se tendió gracias a su destreza con las navajas y a las recomendaciones de boca en boca entre los futbolistas de Primera División. El primer gran espaldarazo institucional provino de Liniers: "El primer club que me abre la puerta es Vélez Sarsfield, y ahí inicié lo que es el fútbol", explica el estilista. Su primer cliente en ese plantel fue el mediocampista Iván Bella, lo que abrió una cadena de contactos.

Su desembarco definitivo en el predio de Ezeiza de la AFA, dónde entrena la Selección Nacional, se dio gracias al fuerte respaldo de Claudio "Chiqui" Tapia, a quien Dany considera una figura paterna clave en su crecimiento. A partir de allí, su camino ascendente fue meteórico. "El salto a la Selección, primero con los juveniles, después con los más grandes, y terminamos en la mayor", sintetiza con orgullo.

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Antes de afianzarse en el búnker celeste y blanco, Albornoz ya se había ganado la confianza de gran parte del plantel de Boca Juniors, lookeando a referentes de la talla de Carlos Tevez y Ramón "Wanchope" Ábila.