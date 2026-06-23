Un participante de Gran Hermano apuntó contra Messi y quieren expulsarlo

Un jugador del reality tuvo una frase desafortunada sobre el referente de la Selección argentina, que convirtió un doblete durante la victoria 2-0 ante Austria en el mundial 2026.

A pesar del aislamiento que contempla la casa de Gran hermano , los jugadores tienen la posibilidad de ver cada partido de la Selección argentina en el Mundial 2026 , tal como sucedió en en 2022 cuando jugó en Qatar. La emoción se vive a flor de piel y hace que algunos jugadores queden expuestos con comentarios que son revelados debido a que son filmados durante las 24 horas.

Durante la victoria de Argentina contra Austria por 2-0 para clasificar a los dieciseisavos de final, un jugador tuvo un comentario desafortunado que fue blanco de críticas por muchos usuarios de la red social X (ex Twitter) que incluso pidieron su expulsión por los dichos.

"Es una verga Messi" , dijo mientras miraban el encuentro en el living de la casa a la cual entraron en febrero del corriente año. Ante eso, algunos usuarios destacaron otra frase que generó repudio: “Más temprano, antes del partido, también ponía en duda a Colapinto ... Qué le pasa al pendejo envidioso ese. Los otros están en su mejor momento y él rascando la olla ahí en GH".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/itslautrolo/status/2069126192737800464&partner=&hide_thread=false NIGRO CRITICA A LEO MESSI



Nigro: “es una verg4 Messi”



PERDÓN? EXPULSENLO A ESTE 4 DE COPAS, TITI AL 9009 #GranHermano pic.twitter.com/Bdj0vEMVEX — lautrolo (@itslautrolo) June 22, 2026

El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo tras el partidazo de Messi en el Mundial 2026

Antonela Roccuzzo, la influencer esposa de Lionel Messi, mostró en redes sociales cómo vivió el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria y le dedicó un emotivo mensaje al capitán del equipo nacional, quien volvió a ser la gran figura de la tarde.

“Que privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo”, escribió la modelo en Instagram junto a una foto donde se la ve alentando a la Scaloneta junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Además, también subió una imagen en la que se lo puede ver al 10 celebrando uno de los dos goles que metió para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Por otra parte, dejó en claro que no pierde nunca la elegancia y en uno de los videos se la puede ver cómo se pone delineador de labios. Cuando sonó el silbato que marcó el final, Antonela Roccuzzo celebró el triunfo entre gritos y abrazos junto a sus hijos. La esposa de Lionel Messi estaba en el palco con Mateo, Thiago y Ciro cuando el equipo se impuso y logró clasificar a la próxima ronda.

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Al grito de “vamos”, los tres hijos de la rosarina y el capitán festejaron la victoria saltando contentos con la familia. Rocuzzo, en tanto, no paraba de aplaudir al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Minutos antes, Messi había marcado el segundo gol, que selló el 2-0, y el palco explotó: no pudieron contener la emoción y el desahogo. El tanto no fue uno más. Con ese grito, Messi llegó a 18 goles en Copas del Mundo y estiró la marca como máximo anotador histórico de los mundiales. La reacción de su familia fue instantánea: aplausos, lágrimas y una alegría imposible de disimular.

Cómo vivió Anto Roccuzzo una nueva victoria argentina

Poco antes de que comenzara el partido, Anto Roccuzzo llegó al estadio de Dallas, Texas, junto a sus hijos para presenciar el encuentro de la Argentina frente a Austria por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026.

La rosarina se mostró con Thiago, Mateo y Ciro, en la previa del partido cumpliendo con sus cábalas: la foto de la familia en la que todos llevan puesta la camiseta de la Albiceleste con el “10” en la espalda.

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Se trata de una tradición que no es nueva: comenzó en Qatar, cuando Roccuzzo dejó de usar la camiseta titular luego de la derrota contra Arabia Saudita. Desde entonces, ella y su familia lucieron la camiseta suplente en cada partido del equipo que dirige Lionel Scaloni.

La cábala continuó durante el triunfo de la Copa América 2024. En el debut de la Selección en la Copa del Mundo contra Argelia, volvió a repetir la vestimenta combinada con sus hijos, pero todos posaron con la celeste y blanca.