Mundial 2026: la IA argentina con la que Mauricio Pochettino revolucionó el fútbol en Estados Unidos

Una plataforma de Inteligencia Artificial asiste al cuerpo técnico del rosarino. Estados Unidos es la primera selección que la usa en un Mundial.

El Mundial 2026 dejó al descubierto un dato que excede a la pelota: la selección de Estados Unidos que dirige Mauricio Pochettino utiliza una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la empresa argentina Globant. La herramienta se llama Sportian Performance.

El acuerdo se oficializó el 11 de junio, días antes del arranque del torneo. La firma lo presentó como un paso más en su expansión dentro de la tecnología aplicada al deporte profesional, un negocio que empuja hace años a través de su unidad Sportian.

Sportian Performance fue creada por esa división deportiva y reúne en una misma pantalla videos, estadísticas, seguimiento de jugadores y datos físicos para asistir a entrenadores y analistas.

La plataforma procesa unas 6.400 métricas por partido y aplica inteligencia artificial para leer datos y videos en tiempo real. El sistema mide velocidades, evalúa posiciones tácticas y compara fortalezas y debilidades de cada rival.

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Mundial 2026: qué hace la IA argentina que usa Pochettino

La herramienta trabaja en tres etapas. Antes del partido, prepara el análisis del rival y simula escenarios. Durante el juego, envía alertas en tiempo real al banco. Y al cierre, genera un balance para repasar con los jugadores y planificar los entrenamientos.

Entre sus funciones, el sistema avisa cuando un futbolista se acerca a un límite de fatiga, cuando cae su velocidad de sprint o cuando el adversario cambia su estructura táctica. También arma informes automáticos y sesiones de video para el plantel.

Al presentar el acuerdo, Pochettino justificó la apuesta tecnológica. "Creo firmemente en brindar a mi equipo todas las ventajas posibles", dijo el entrenador, que busca decisiones respaldadas por datos y no únicamente por la intuición del banco.

La plataforma ya la usan los 42 clubes de la Liga Española, la liga belga y más de 50 competiciones en todo el mundo. Pero Estados Unidos se convirtió en la primera selección en emplearla dentro de una Copa del Mundo.

eeuu paraguay

El gran valor que destacan en la compañía es la integración. En lugar de manejar varios proveedores por separado, el cuerpo técnico ve toda la información —datos, video y recomendaciones de IA— en una sola pantalla.

El despegue del equipo de Pochettino le dio visibilidad inédita al producto. Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en el debut, con doblete del nacionalizado Folarin Balogun, y después venció 2-0 a Australia para sellar su clasificación a los 16avos de final.