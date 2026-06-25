Siete selecciones fueron eliminadas del Mundial 2026: la lista negra

En consecuencia de un mal rendimiento deportivo, un grupo de selecciones tiene las valijas armadas y se despidieron del certamen ecuménico.

El Mundial 2026 ya entró en etapa de definición . La fase de grupos empieza a cerrarse con la última fecha, definiendo clasificados y eliminados del certamen que tendrá su final desde las 16 (huso argentino) del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey, Estados Unidos.

Con los resultados concretados este 24 de junio, la cita ecuménica llegó a siete selecciones eliminadas que no hicieron pie en el torneo que comenzaron jugando 48 países.

El primero de ellos fue Haití , selección que empezó a mirar pasajes de regreso cuando perdió por 3-0 ante Brasil, lo que provocó que no existan chances matemáticas de avanzar debido a que no sumó unidades. A pesar que puede alcanzar a Escocia en puntos, el criterio de desempate de la FIFA prioriza los enfrentamientos entre sí y no por diferencia de gol (perdió 1-0).

República Checa eliminado del mundial

Situación similar atraviesa Turquía, que quedó atrás de Estados Unidos (seis puntos), Australia y Paraguay (tres). A pesar que pueden conseguir una victoria ante uno de los países anfitriones, no podrán alcanzar a sus pares debido a que cayeron con los australianos y los guaraníes.

Túnez atraviesa una situación similar: no sumó puntos por las derrotas ante Suecia (1-5) y Japón (0-4). Aunque le ganen a Países Bajos, y alcancen a los suecos en puntos si pierden contra los nipones, no podrá avanzar debido a que en el duelo entre sí fueron derrotados.

El caso de los otros cuatro eliminados

Jordania no tiene chances de pasar, ni siquiera como mejor tercero debido a que también cayó ante los dos rivales en el grupo que cierra ante Argentina. Panamá es otro eliminado tras la derrota 1-0 ante Croacia.

Qatar eliminado

En la tercera fecha, Qatar se sumó a la lista negra por haber sumado solo un punto (1-1 ante Suiza en el debut) y caer en los restantes (0-6 ante Canadá y 1-3 vs Bosnia). República Checa, otro out tras su caída ante México.

La lista completa de selecciones eliminadas

Qatar (grupo B)

(grupo B) Haití (grupo C)

(grupo C) Turquía (grupo D)

(grupo D) Túnez (grupo F)

(grupo F) Jordania (grupo J

(grupo J Panamá (grupo L)

(grupo L) República Checa (grupo A)

Mundial 2026: con el primer cruce ya confirmado, cómo están las llaves de 16avos de final

El Mundial 2026 empezó a dibujar su fase de eliminación directa. Con el cierre de los Grupos A, B y C, la llave de los 16avos de final ya tiene su primer cruce confirmado: Canadá-Sudáfrica, este domingo en Los Ángeles.

El nuevo formato de 48 selecciones estrena una ronda inédita. A los 16avos avanzan los dos primeros de cada uno de los doce grupos y los ocho mejores terceros, hasta completar 32 equipos en el camino al título.

Por ahora hay 13 clasificados: México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Sudáfrica y Bosnia y Herzegovina. La presencia de los terceros, de todos modos, recién se confirmará cuando cierre la fase de grupos.

El primer grupo en cerrar fue el B, con Suiza como ganador tras vencer 2-1 a Canadá, que quedó segundo. Después llegó el C: Brasil lideró con un 3-0 sobre Escocia y Marruecos se metió segundo gracias al 4-2 ante Haití.

vinicius junior brasil

El miércoles se completó la zona A. México terminó con puntaje ideal por el 3-0 a República Checa, mientras que Sudáfrica dio el golpe, le ganó 1-0 a Corea del Sur y se coló en el segundo puesto.

Cómo quedó la llave y el camino de Argentina

La Selección de Lionel Scaloni cerró como líder de su zona y, en los 16avos, enfrentaría al segundo del grupo de España. Hoy ese lugar lo ocupa Uruguay, pero el posible clásico rioplatense depende del Uruguay-España del viernes.

Más adelante, el cuadro le reserva cruces de alto voltaje. En una eventual semifinal podría aparecer Brasil, que quedó en la misma mitad de la llave. Por eso un Argentina-Brasil solo sería posible recién en esa instancia, no antes.

El Scratch, de avanzar, abriría su camino ante Japón en los 16avos y luego iría por el ganador de un duelo entre segundos. En esa misma porción del cuadro asoman México y el vencedor del grupo de Inglaterra.

llave ole

En la otra mitad, rumbo a la finalísima del 19 de julio, también hay platos fuertes. Se proyecta un posible Alemania-Francia en octavos y un Países Bajos-Marruecos en 16avos, con España, Estados Unidos e Inglaterra repartidos por ese sector.

Todo esto, vale aclararlo, sigue siendo provisorio. Salvo el cruce confirmado entre Canadá y Sudáfrica, el resto de los emparejamientos son proyecciones que pueden cambiar con cada gol de la última fecha.

Los 16avos se jugarán entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio, con 16 partidos en sedes de Estados Unidos, México y Canadá. La fase de grupos cierra el sábado 27.