Mundial 2026: con el primer cruce ya confirmado, cómo están las llaves de 16avos de final

Con los Grupos A, B y C cerrados, ya hay 13 clasificados y un duelo definido. Qué le espera a Argentina.

El Mundial 2026 empezó a dibujar su fase de eliminación directa. Con el cierre de los Grupos A, B y C, la llave de los 16avos de final ya tiene su primer cruce confirmado: Canadá-Sudáfrica , este domingo en Los Ángeles.

El nuevo formato de 48 selecciones estrena una ronda inédita. A los 16avos avanzan los dos primeros de cada uno de los doce grupos y los ocho mejores terceros, hasta completar 32 equipos en el camino al título.

Por ahora hay 13 clasificados : México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Sudáfrica y Bosnia y Herzegovina. La presencia de los terceros, de todos modos, recién se confirmará cuando cierre la fase de grupos.

El primer grupo en cerrar fue el B, con Suiza como ganador tras vencer 2-1 a Canadá, que quedó segundo. Después llegó el C: Brasil lideró con un 3-0 sobre Escocia y Marruecos se metió segundo gracias al 4-2 ante Haití.

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El miércoles se completó la zona A. México terminó con puntaje ideal por el 3-0 a República Checa, mientras que Sudáfrica dio el golpe, le ganó 1-0 a Corea del Sur y se coló en el segundo puesto.

Cómo quedó la llave y el camino de Argentina

La Selección de Lionel Scaloni cerró como líder de su zona y, en los 16avos, enfrentaría al segundo del grupo de España. Hoy ese lugar lo ocupa Uruguay, pero el posible clásico rioplatense depende del Uruguay-España del viernes.

Más adelante, el cuadro le reserva cruces de alto voltaje. En una eventual semifinal podría aparecer Brasil, que quedó en la misma mitad de la llave. Por eso un Argentina-Brasil solo sería posible recién en esa instancia, no antes.

El Scratch, de avanzar, abriría su camino ante Japón en los 16avos y luego iría por el ganador de un duelo entre segundos. En esa misma porción del cuadro asoman México y el vencedor del grupo de Inglaterra.

llave ole Imagen: Olé.

En la otra mitad, rumbo a la finalísima del 19 de julio, también hay platos fuertes. Se proyecta un posible Alemania-Francia en octavos y un Países Bajos-Marruecos en 16avos, con España, Estados Unidos e Inglaterra repartidos por ese sector.

Todo esto, vale aclararlo, sigue siendo provisorio. Salvo el cruce confirmado entre Canadá y Sudáfrica, el resto de los emparejamientos son proyecciones que pueden cambiar con cada gol de la última fecha.

Los 16avos se jugarán entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio, con 16 partidos en sedes de Estados Unidos, México y Canadá. La fase de grupos cierra el sábado 27.