Mundial 2026: la agenda de hoy, jueves 25, con seis partidos para cerrar la fase de grupos

Los Grupos D, E y F definen a sus clasificados a los 16avos. Ecuador-Alemania, Japón-Suecia y Paraguay-Australia, los duelos más calientes.

El Mundial 2026 transita su jornada más caliente de la fase de grupos . Este jueves 25 de junio se disputan seis partidos que cierran los Grupos D, E y F y definen a los últimos clasificados a los dieciseisavos de final del torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

A diferencia de las jornadas previas, en esta tercera y última fecha los partidos que corresponden a un mismo grupo se juegan en simultáneo. La medida busca evitar especulaciones y resultados arreglados, con todos los seleccionados jugándose el pasaje al mismo tiempo.

La Selección argentina no tiene actividad hoy. El equipo de Lionel Scaloni ya está clasificado y espera rival para los 16avos, por lo que la atención regional se reparte entre viejos candidatos y varias sorpresas.

Mundial 2026: la agenda completa de hoy, jueves 25 de junio

La acción arranca a la tarde con el Grupo E. Ecuador vs. Alemania y Curazao vs. Costa de Marfil se juegan desde las 17 (hora de Argentina). Los alemanes parten como favoritos, mientras ecuatorianos y marfileños pelean por meterse entre los mejores de la zona.

ecuador curazao 2

El turno del Grupo F llega a las 20. Japón vs. Suecia y Túnez vs. Países Bajos definen un sector parejo: los neerlandeses necesitan ganar para asegurar el liderato y los asiáticos llegan firmes como candidatos a avanzar.

El cierre, a las 23, es para el Grupo D. Paraguay vs. Australia y Turquía vs. Estados Unidos ponen en juego las últimas plazas. La Albirroja busca un buen resultado para sellar su clasificación y mantener viva la ilusión sudamericana. [LINK → nota de selecciones sudamericanas clasificadas: slug a confirmar]

Estos son los seis partidos del día, con horarios en Argentina:

17.00 | Grupo E | Ecuador vs. Alemania

17.00 | Grupo E | Curazao vs. Costa de Marfil

20.00 | Grupo F | Japón vs. Suecia

20.00 | Grupo F | Túnez vs. Países Bajos

23.00 | Grupo D | Paraguay vs. Australia

23.00 | Grupo D | Turquía vs. Estados Unidos

La jornada tiene varios atractivos. Alemania y Países Bajos, dos pesos pesados históricos, vuelven a escena en duelos donde se juegan algo más que el liderato. En paralelo, selecciones como Ecuador, Japón y Paraguay sueñan con dar el golpe y avanzar de ronda.

Con esta fecha se completará una parte del cuadro de los dieciseisavos de final, la primera instancia eliminatoria de un Mundial que estrena formato con 48 equipos. A los doce primeros y doce segundos de cada grupo se suman los ocho mejores terceros, que completan la llave de 32 selecciones.