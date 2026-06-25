Mundial 2026: la agenda de hoy, jueves 25, con seis partidos para cerrar la fase de grupos
Los Grupos D, E y F definen a sus clasificados a los 16avos. Ecuador-Alemania, Japón-Suecia y Paraguay-Australia, los duelos más calientes.
El Mundial 2026 transita su jornada más caliente de la fase de grupos. Este jueves 25 de junio se disputan seis partidos que cierran los Grupos D, E y F y definen a los últimos clasificados a los dieciseisavos de final del torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.
A diferencia de las jornadas previas, en esta tercera y última fecha los partidos que corresponden a un mismo grupo se juegan en simultáneo. La medida busca evitar especulaciones y resultados arreglados, con todos los seleccionados jugándose el pasaje al mismo tiempo.
La Selección argentina no tiene actividad hoy. El equipo de Lionel Scaloni ya está clasificado y espera rival para los 16avos, por lo que la atención regional se reparte entre viejos candidatos y varias sorpresas.
Mundial 2026: la agenda completa de hoy, jueves 25 de junio
La acción arranca a la tarde con el Grupo E. Ecuador vs. Alemania y Curazao vs. Costa de Marfil se juegan desde las 17 (hora de Argentina). Los alemanes parten como favoritos, mientras ecuatorianos y marfileños pelean por meterse entre los mejores de la zona.
El turno del Grupo F llega a las 20. Japón vs. Suecia y Túnez vs. Países Bajos definen un sector parejo: los neerlandeses necesitan ganar para asegurar el liderato y los asiáticos llegan firmes como candidatos a avanzar.
El cierre, a las 23, es para el Grupo D. Paraguay vs. Australia y Turquía vs. Estados Unidos ponen en juego las últimas plazas. La Albirroja busca un buen resultado para sellar su clasificación y mantener viva la ilusión sudamericana. [LINK → nota de selecciones sudamericanas clasificadas: slug a confirmar]
Estos son los seis partidos del día, con horarios en Argentina:
17.00 | Grupo E | Ecuador vs. Alemania
17.00 | Grupo E | Curazao vs. Costa de Marfil
20.00 | Grupo F | Japón vs. Suecia
20.00 | Grupo F | Túnez vs. Países Bajos
23.00 | Grupo D | Paraguay vs. Australia
23.00 | Grupo D | Turquía vs. Estados Unidos
La jornada tiene varios atractivos. Alemania y Países Bajos, dos pesos pesados históricos, vuelven a escena en duelos donde se juegan algo más que el liderato. En paralelo, selecciones como Ecuador, Japón y Paraguay sueñan con dar el golpe y avanzar de ronda.
Con esta fecha se completará una parte del cuadro de los dieciseisavos de final, la primera instancia eliminatoria de un Mundial que estrena formato con 48 equipos. A los doce primeros y doce segundos de cada grupo se suman los ocho mejores terceros, que completan la llave de 32 selecciones.
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