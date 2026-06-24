¿Vozinha a Sudamérica?: la estrella del Mundial 2026 interesa en 3 equipos latinoamericanos

El arquero sensación de la Copa del Mundo se encuentra con el pase en su poder y a sus 40 años podría embarcar una aventura inesperada.

Vozinha , una de las grandes apariciones del Mundial 2026 , podría tener un giro importante en su carrera después de la Copa del Mundo. El arquero de Cabo Verde , que se convirtió en una de las historias más llamativas del torneo, despertó el interés de tres equipos de Brasil tras sus actuaciones con la selección africana.

Según informó Atenados No Futebol, el arquero de 40 años aparece en el radar de tres clubes de la Serie B brasileña , aunque por el momento no trascendieron los nombres de las instituciones interesadas. La versión, atribuida al periodista Jorge Nicola, señala que se trataría de equipos ubicados en la parte alta de la tabla de posiciones.

La situación contractual también favorece una posible negociación, ya que Vozinha quedó con el pase en su poder después de que Chaves , de la segunda división de Portugal , decidiera no contar con él para la próxima temporada. Por eso, su buen Mundial podría abrirle una puerta inesperada en el fútbol sudamericano en las próximas semanas.

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El nombre completo del arquero es Josimar Dias, aunque el mundo del fútbol lo conoce como Vozinha. Su historia tomó dimensión global después del empate 0-0 de Cabo Verde ante España, en el debut mundialista del seleccionado africano. En ese partido, el arquero sostuvo el resultado con una actuación determinante, mantuvo el arco en cero y realizó siete atajadas ante uno de los candidatos al título.

A partir de ese rendimiento, Vozinha pasó de ser un futbolista de bajo perfil internacional a convertirse en un fenómeno del Mundial 2026. Su crecimiento también se reflejó en redes sociales, donde su cuenta de Instagram pasó de tener cerca de 50 mil seguidores a superar los 6 millones. Con Cabo Verde cerca de meterse en los 16avos de final, el arquero se transformó en símbolo de una selección que disputa su primera Copa del Mundo y que ya dejó una marca histórica.

¿Cabo Verde se cruza con la Selección Argentina en 16avos?

La Selección Argentina mira a todos desde arriba en el Grupo J del Mundial 2026; con el primer puesto asegurado, el plantel nacional espera en octavos de final por el combinado que logre aferrarse al segundo puesto del Grupo H.

Si bien las miradas se centran en las potencias, Cabo Verde emerge como la gran Cenicienta con serias chances de transformarse en el próximo adversario del equipo argentino.

El grupo H tendrá su jornada decisiva el próximo viernes 26 de junio, en simultáneo a las 21:00, con los encuentros España-Uruguay y Cabo Verde-Arabia Saudita.

El conjunto africano tiene 2 puntos en la tabla de posiciones y, al enfrentarse a una Arabia Saudita que llega golpeada y con apenas 1 unidad, depende en gran medida de sí mismo para hacer historia. Las opciones para finalizar en el segundo puesto del grupo y cruzar caminos con la Scaloneta son las siguientes: