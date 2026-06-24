Mundial 2026: así fue el regreso de Neymar en la Selección de Brasil

El astro de la Canarinha ingresó ante Escocia y volvió a disputar un partido oficial con la Selección luego de tres años.

El duelo entre Brasil y Escocia fue victoria para los dirigidos por Carlo Ancelotti por 3 a 0, lo que les aseguró la primera posición del grupo C. Sin embargo, la mayor novedad del partido fue el regreso de Neymar , quien no había sumado minutos hasta el momento en el Mundial 2026 por lesión.

El astro brasileño ingresó durante el complemento, a los 76 minutos, luego de que el entrenador había avisado que ya estaba participando de las prácticas junto al grupo. A pesar de estar recuperado, esperó su oportunidad en el banco de los suplentes y, cuando Ancelotti lo llamó, el estadio se vino abajo.

El futbolista del Santos no tuvo ocasiones certeras de cara al arco rival, pero el hecho de haber sumado minutos es una gran noticia para Brasil de cara al cruce por 16avos de final.

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¿Qué lesión tenía Neymar?

El delantero de 34 años arrastraba una lesión de grado II en la pantorrilla derecha, sufrida el pasado 17 de mayo, que lo obligó a atravesar una recuperación especial durante la preparación mundialista.

Por ese motivo, Neymar no jugó en el empate 1-1 ante Marruecos en el debut y tampoco estuvo en la victoria 3-0 frente a Haití, partido que Brasil resolvió con autoridad para acomodarse en la zona.

Neymar, máximo goleador histórico de la Selección brasileña, no disputaba un partido oficial con la camiseta nacional desde 2023, cuando sufrió una grave lesión ante Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas.

Su presencia en la lista de convocados había generado debate en Brasil, especialmente por su falta de ritmo competitivo y por las molestias físicas que arrastró en los últimos meses.

Ancelotti, sin embargo, siempre sostuvo que la decisión de llevarlo al Mundial respondía a criterios futbolísticos y físicos, no a una cuestión sentimental.

El insólito gol que le anularon a Brasil ante Escocia en el VAR

Brasil estuvo cerca de estirar la diferencia ante Escocia en Miami, por la última fecha de la fase de grupos en el Mundial 2026, pero una intervención del VAR le quitó el segundo gol a la Canarinha. Vinicius Junior había marcado el 2-0 después de una jugada dentro del área, aunque la revisión de la acción previa terminó anulando el tanto y mantuvo el resultado 1-0.

La jugada llegó en un momento clave del partido, cuando Brasil buscaba encaminar la victoria y acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final como líder del Grupo C. El equipo brasileño ya estaba en ventaja y el gol de Vinicius parecía darle mayor tranquilidad para manejar el cierre del encuentro.

Embed ¡GOL DE BRASIL! Doblete de Vinicius aprovechando otro error defensivo y baila en la victoria parcial



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Sin embargo, mientras los jugadores festejaban, desde la cabina del VAR llamaron al árbitro para revisar el inicio de la acción. En las imágenes el árbitro mexicano César Ramos interpretó que Vinicius impactó el pie de Hendry antes de controlar la pelota y definir ante el arquero escocés. Tras mirar la jugada en el monitor, el juez sancionó infracción y dejó sin efecto el gol.

Embed ¡NO HAY GOL DE BRASIL! A través del VAR, el arbitro consideró una infracción de Vinicius y decide anular el gol



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La decisión generó el reclamo inmediato de los futbolistas de Brasil, que cuestionaron la interpretación del árbitro y pidieron que el tanto fuera convalidado. Pese a las protestas, la determinación no cambió y Vinicius Junior se quedó sin celebrar lo que habría sido su doblete ante Escocia.