Mundial 2026 EN VIVO | Escocia-Brasil y Marruecos-Haití definen el grupo C

Este miércoles comenzaron los partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 . Por primera vez en el torneo, la FIFA programó los encuentros de cada zona en simultáneo.

La medida busca evitar resultados arreglados y garantizar que todos los seleccionados se jueguen el pasaje a 16avos al mismo tiempo.

El plato fuerte será el Grupo C. Brasil y Marruecos comparten la punta con cuatro puntos y Escocia, tercera con tres, sueña con dar el golpe. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti necesita sumar para asegurar el liderazgo y evitar sorpresas en el cruce de octavos.

Alrededor del seleccionado brasileño crece, además, una expectativa extra: trascendió que Neymar podría tener minutos en esta última fecha, aunque desde el cuerpo técnico no lo confirmaron de manera oficial.

Haití, ya eliminado, jugará por el honor frente a los marroquíes. Con un cierre de zona tan parejo, cualquier resultado puede reordenar por completo la tabla y modificar los emparejamientos de los dieciseisavos de final.

Más tarde, será el turno de los siguientes partidos:

22:00 | Grupo A | Chequia vs. México — Estadio Azteca, Ciudad de México

| Chequia vs. México — Estadio Azteca, Ciudad de México 22:00 | Grupo A | Sudáfrica vs. Corea del Sur — Estadio Monterrey

La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+. El duelo Escocia-Brasil va además por Telefe y Disney+ Premium, lo que lo deja al alcance de la TV abierta.

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