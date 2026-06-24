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en vivo Minuto a Minuto LA MAÑANA | NEUQUEN - 24 de junio de 2026 - 18:30

Mundial 2026 EN VIVO | Escocia-Brasil y Marruecos-Haití definen el grupo C

Será una reñida definición, ya que los brasileños –que contarán con Neymar en el once– y los marroquíes lideran con cuatro puntos. Los escoceses tienen tres.

Mundial 2026 EN VIVO | Escocia-Brasil y Marruecos-Haití definen el grupo C

Mundial 2026 EN VIVO | Escocia-Brasil y Marruecos-Haití definen el grupo C

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Este miércoles comenzaron los partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Por primera vez en el torneo, la FIFA programó los encuentros de cada zona en simultáneo.

La medida busca evitar resultados arreglados y garantizar que todos los seleccionados se jueguen el pasaje a 16avos al mismo tiempo.

El plato fuerte será el Grupo C. Brasil y Marruecos comparten la punta con cuatro puntos y Escocia, tercera con tres, sueña con dar el golpe. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti necesita sumar para asegurar el liderazgo y evitar sorpresas en el cruce de octavos.

Alrededor del seleccionado brasileño crece, además, una expectativa extra: trascendió que Neymar podría tener minutos en esta última fecha, aunque desde el cuerpo técnico no lo confirmaron de manera oficial.

Haití, ya eliminado, jugará por el honor frente a los marroquíes. Con un cierre de zona tan parejo, cualquier resultado puede reordenar por completo la tabla y modificar los emparejamientos de los dieciseisavos de final.

Más tarde, será el turno de los siguientes partidos:

  • 22:00 | Grupo A | Chequia vs. México — Estadio Azteca, Ciudad de México
  • 22:00 | Grupo A | Sudáfrica vs. Corea del Sur — Estadio Monterrey

La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+. El duelo Escocia-Brasil va además por Telefe y Disney+ Premium, lo que lo deja al alcance de la TV abierta.

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