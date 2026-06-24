Este miércoles comenzaron los partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Por primera vez en el torneo, la FIFA programó los encuentros de cada zona en simultáneo.
Mundial 2026 EN VIVO | Escocia-Brasil y Marruecos-Haití definen el grupo C
Será una reñida definición, ya que los brasileños –que contarán con Neymar en el once– y los marroquíes lideran con cuatro puntos. Los escoceses tienen tres.
La medida busca evitar resultados arreglados y garantizar que todos los seleccionados se jueguen el pasaje a 16avos al mismo tiempo.
El plato fuerte será el Grupo C. Brasil y Marruecos comparten la punta con cuatro puntos y Escocia, tercera con tres, sueña con dar el golpe. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti necesita sumar para asegurar el liderazgo y evitar sorpresas en el cruce de octavos.
Alrededor del seleccionado brasileño crece, además, una expectativa extra: trascendió que Neymar podría tener minutos en esta última fecha, aunque desde el cuerpo técnico no lo confirmaron de manera oficial.
Haití, ya eliminado, jugará por el honor frente a los marroquíes. Con un cierre de zona tan parejo, cualquier resultado puede reordenar por completo la tabla y modificar los emparejamientos de los dieciseisavos de final.
Más tarde, será el turno de los siguientes partidos:
- 22:00 | Grupo A | Chequia vs. México — Estadio Azteca, Ciudad de México
- 22:00 | Grupo A | Sudáfrica vs. Corea del Sur — Estadio Monterrey
La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+. El duelo Escocia-Brasil va además por Telefe y Disney+ Premium, lo que lo deja al alcance de la TV abierta.
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