El tierno saludo de Antonela a Messi por el cumple y la respuesta de Lionel

La esposa del "10" de la selección publicó en sus redes sociales para celebrar en medio del Mundial 2026.

Compañeros de toda una vida, hoy viven una jornada especial. Antonela Roccuzzo le dedicó un tierno mensaje a su marido, el astro argentino Lionel Messi , que este miércoles festeja su cumpleaños número 39 en medio de su sexta participación en un Mundial.

La pareja se conoce desde muy chiquitos, cuando apenas eran unos niños en Rosario. La mayoría de los cumpleaños, Lionel los pasó en medio de concentraciones, ya sea de Mundiales juveniles, Juegos Olímpicos, Copas América o Mundiales.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito” , fue el mensaje con el que Antonela saludó a Messi, junto a varias imágenes.

messi familia antonela

En las diferentes imágenes se lo ve a Leo con sus tres hijos.

Messi, por su parte, le agradeció y bromeó por las fotos de cuando eran más jóvenes: “Qué chiquitos éramos”.

messi familia 2

messi familia 3

Este cumpleaños encuentra a Messi en plena disputa del Mundial 2026, donde tuvo un comienzo impresionante, ya que se destacó con cinco goles en dos presentaciones (hat-trick a Argelia y doblete a Austria).