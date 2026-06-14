La fuerte crítica de Franco Colapinto para Alpine tras ser 10° en Barcelona: "Esperemos dar un saltito"

El argentino celebró haber sumado puntos en España, aunque advirtió que el equipo debe mejorar de cara a la próxima jornada en Austria.

Franco Colapinto cerró un fin de semana positivo en el Gran Premio de Barcelona y volvió a sumar puntos para Alpine, aunque dejó en claro que su ambición va mucho más allá del resultado conseguido. El piloto argentino había cruzado la meta en la octava posición, pero una sanción aplicada posteriormente por la FIA lo relegó al décimo puesto . Aun así, rescató el trabajo realizado por la escudería francesa y destacó el doble ingreso a la zona de puntos junto a Pierre Gasly .

Tras la carrera, el pilarense analizó su actuación y remarcó que el balance general fue favorable para el equipo. “Bien, una buena carrera, muchos puntos. Muy positivo para todo el equipo ”, expresó. El ex Williams también consideró que algunos factores externos le impidieron aspirar a un resultado todavía mejor, especialmente una neutralización que no lo favoreció estratégicamente durante la competencia.

“ Tuve mala suerte que paré justo antes del virtual safety car y tuve muchas banderas azules, mucho aire sucio”, explicó el argentino, que protagonizó una destacada remontada luego de haber partido desde la mitad del pelotón. A pesar de esos inconvenientes, logró mantenerse competitivo durante gran parte de la prueba y aprovechó las circunstancias para terminar dentro del top 10 .

Explicación detallada de la FIA sobre por qué sancionaron a Franco Colapinto "Los comisarios escucharon al piloto del coche n.º 43 (Franco Colapinto) y al representante del equipo, y revisaron los datos del sistema de posicionamiento y control de pista, las grabaciones de… pic.twitter.com/YClhjirVyx

Uno de los momentos más comentados de la carrera fue la orden de la escudería que recibió para cederle su posición a su compañero. La comunicación generó cierta sorpresa entre los fanáticos, aunque Franco evitó cualquier tipo de cuestionamiento público y respaldó la decisión tomada desde el muro de la franquicia.

“No sé, fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera desde otro lado y supongo que tiene alguna lógica”, señaló con tranquilidad. La maniobra permitió que el corredor galo avanzara posiciones en un momento clave de la competencia y terminó beneficiando el resultado global de la escudería, que logró colocar a sus dos autos entre los diez mejores del día.

Ambos se vieron favorecidos en la parte final de la carrera por los abandonos de Kimi Antonelli, con Mercedes; y Charles Leclerc, con Ferrari. Esos incidentes permitieron que Alpine cosechara una buena cantidad de puntos en una fecha importante para el campeonato.

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“Un dia muy positivo. Obviamente mala suerte con el VSC”



“Igualmente fue una carrera positiva y dentro de todo estamos contentos con la performance del equipo”



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Del festejo por los puntos al pedido para el Gran Premio de Austria

“Una carrera buena, positiva, creo que para todo el equipo. Haber sumado puntos con los dos es muy bueno”, destacó Colapinto. Sin embargo, también dejó claro que el objetivo es seguir evolucionando y acercarse a los equipos que actualmente pelean en la parte alta de la grilla.

Pensando en la próxima presentación de la Fórmula 1 en Austria, el bonaerense se mostró optimista respecto a las mejoras que podría incorporar Alpine. “A seguir trabajando y a laburar para Austria”, afirmó antes de agregar: “Esperemos que sí, que demos un saltito como equipo, que podamos seguir laburando y mejorando”.

Por último, Colapinto también tuvo palabras para Lewis Hamilton, quien consiguió en Barcelona su primera victoria como piloto de Ferrari. “Es una locura. Estaba llorando. Se emocionó y habrá emocionado a muchos”, comentó. Además, definió la conquista del británico como “un día histórico para la Fórmula 1”, al reunir en un mismo triunfo a la escudería más emblemática de la categoría y al piloto más exitoso de todos los tiempos.