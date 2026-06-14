Franco Colapinto fue sancionado y le sacaron puntos tras la carrera en Barcelona

El argentino había finalizado en el octavo puesto en Barcelona, pero las autoridades lo penalizaron. Las razones.

Bronca en los fanáticos que siguen a Franco Colapinto en la Fórmula 1 . La FIA sancionó al piloto argentino horas después de la bandera a cuadros del Gran Premio de Barcelona y modificó el resultado que había conseguido en pista.

El piloto argentino de Alpine recibió una penalización de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla, por lo que cayó del octavo al décimo puesto de la clasificación final.

Colapinto había cruzado la meta en la octava posición, en un resultado valioso para Alpine tras un fin de semana complicado.

Sin embargo, la investigación abierta por los comisarios alteró el desenlace de la carrera y permitió que Liam Lawson y Arvid Lindblad avanzaran al octavo y noveno lugar, respectivamente. El argentino quedó finalmente por delante de Gabriel Bortoleto.

Según informó la FIA, la infracción corresponde al incumplimiento del artículo B1.8.4 a. del reglamento. Para llegar a la decisión, los comisarios analizaron datos de posicionamiento, telemetría, cronometraje, comunicaciones por radio y videos onboard, además de escuchar al piloto y a representantes del equipo.

En el documento oficial, se señaló que Colapinto reaccionó a la aparición de la bandera amarilla y redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar al sector afectado.

No obstante, los jueces consideraron que esa disminución no fue suficientemente perceptible dentro de la zona señalizada y que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa.

Por ese motivo, se le aplicó una penalización de 10 segundos, considerada por los propios comisarios como una sanción ubicada en el extremo inferior de la escala prevista para este tipo de infracciones.

Además, el argentino recibió un punto de penalización en su superlicencia y ahora acumula dos en los últimos doce meses.

Embed #F1 Franco Colapinto fue penalizado con 10 segundos de recargo por seguir acelerando con bandera amarilla. Una lástima, pierde el octavo puesto y cae al décimo. Suma un punto para el campeonato. Se ve la luz amarilla en el vídeo de #ESPN (vía ColapintoF1AR)… — Fernando Tornello (@F1Tornello) June 14, 2026

El castigo significó un duro revés para Colapinto y Alpine, que perdieron parte de los puntos obtenidos en pista tras una carrera sólida del piloto argentino en Barcelona.

La explicación formal

El texto detallado de la FIA sobre por qué sancionaron a Franco Colapinto dice: "Los comisarios escucharon al piloto del coche n.º 43 (Franco Colapinto) y al representante del equipo, y revisaron los datos del sistema de posicionamiento y control de pista, las grabaciones de vídeo, los tiempos, la telemetría, las comunicaciones por radio del equipo y las imágenes de la cámara interna del coche. Los comisarios determinan que, si bien el piloto del coche 43 redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla única, no redujo la velocidad de forma apreciable en el sector de bandera amarilla en cuestión. Los comisarios reconocen que el piloto reaccionó ante la bandera amarilla, pero no consideran que la reacción fuera suficiente para cumplir con el reglamento. Por lo tanto, se impone una sanción en el extremo inferior de la escala de sanciones aplicable. Se recuerda a los competidores que tienen derecho a recurrir determinadas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 5 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables. Las decisiones de los comisarios se toman con independencia de la FIA y se basan únicamente en el reglamento pertinente, las directrices y las pruebas presentadas".