El técnico argentino que ya suena para reemplazar a Marcelo Bielsa en Uruguay

La Selección charrúa, a pesar de contar con varias estrellas que juegan en la elite, se volvió en fase de grupos.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 abrió un escenario de incertidumbre alrededor de Marcelo Bielsa y su continuidad al frente de la Celeste. En ese contexto, el nombre de Marcelo Gallardo empezó a circular en el fútbol uruguayo como una posible alternativa para reemplazar al entrenador argentino, cuyo contrato con la AUF termina después de la Copa del Mundo.

El golpe deportivo modificó el panorama para Uruguay , que llegó al torneo con expectativas más altas y quedó afuera antes de lo esperado. La temprana despedida mundialista también reavivó las dudas sobre el vínculo entre Bielsa y el plantel, además de instalar un debate interno en la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre el futuro del proyecto. Antes del Mundial se había evaluado una posible extensión hasta 2030, pero el resultado deportivo cambió el clima.

Gallardo aparece como un viejo deseo de la dirigencia uruguaya, que ya lo había buscado en otras oportunidades durante su etapa en River . Ahora, el contexto es distinto: el Muñeco se encuentra sin dirigir y viajó al Mundial 2026 como comentarista de ESPN. Por eso, ante la posible salida de Bielsa , su nombre vuelve a ganar fuerza como una opción de peso para iniciar un nuevo ciclo en la Selección uruguaya .

¿Qué dijo Marcelo Bielsa luego de la eliminación de Uruguay?

El entrenador de la Selección uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa, asumió las culpas tras una caótica eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial 2026, aunque replicó: “deberíamos haber obtenido 7 puntos si analizamos merecimiento”.

El DT optó por quedarse con la falta de efectividad ofensiva en el encuentro ante Arabia Saudita y lo sorpresivos que fueron los tantos ante Cabo Verde, además de analizar que el encuentro de esta noche ante España debía haber terminado empatado.

Además, sobre el sorprendente cambio que terminó con la salida del arquero Fernando Muslera en el entretiempo, Bielsa afirmó que el cambio fue pedido por el guardameta y que él simplemente cumplió con su deseo.

Marcelo Bielsa se reconoció culpable luego de una increíble eliminación del seleccionado uruguayo en el grupo H del Mundial 2026 y afirmó que su salida de la Copa del Mundo es “difícil de articular”, aunque recalcó en más de una ocasión que cree que sus dirigidos debieron haber obtenido siete puntos y apenas sumaron dos, en un comentario que “describe el resultado” de su gestión.

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Sobre sus futbolistas, el DT argentino afirmó que se trata de un “grupo de jugadores calificados” a los cuales no pudo fortalecer “más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación”.

Aunque fue autocrítico al mencionarse como el responsable de la rápida eliminación, el director técnico de 70 años criticó que “nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea” y que “las preguntas no persiguen respuestas sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción”, para luego excusarse: “si quieren explicaciones les reitero que de siete puntos que merecimos ganar obtuvimos dos”.

Haciendo un análisis del breve paso uruguayo por la Copa del Mundo, el campeón olímpico con la Selección argentina en Atenas 2004 remarcó que sus jugadores no lograron “un porcentaje aceptable entre las situaciones de gol creadas y las conseguidas” y también cuestionó “la influencia de los rivales en los goles recibidos”, al catalogar a los mismos de “evitables”, aunque “los errores son propios del fútbol”.

Luego de afirmar que no le deja “nada” al fútbol uruguayo, al cuestionar que el cuarto puesto obtenido en la eliminatoria sudamericana no tuvo valor y la medalla de bronce en la Copa América 2024 tampoco, el entrenador calificó de “legítimo” que se le adjudique “toda la decepción de los hinchas del fútbol uruguayo”, algo que acepta “porque es lo que corresponde”.

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Además, Bielsa no responsabilizó a la actitud, el trabajo físico ni el táctico de la derrota en el tercer partido, por la mínima ante España, afirmó que deberían “haberlo empatado” y aseguró que la sustitución del volante Federico Valverde, del Real Madrid, se dio porque pretendía “darle una potencia al ataque respondiendo a la característica del jugador que ingresa y el que sale”.

Por último, tras la segunda eliminación en fase de grupos de un Mundial de su carrera, había caído en la misma instancia con Argentina en Corea-Japón 2002, el DT afirmó que la convocatoria de Muslera fue una decisión “muy pensada tras las evaluaciones necesarias”, valoró que el arquero “venía de un año magnífico”, aunque reconoció que su Copa del Mundo no fue aprobada y que fue el propio arquero quien pidió ser sustituido tras la primera mitad, al haber cometido un grave error en el único gol del partido.