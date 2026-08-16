Insólito: Barracas Central estrenaba las luces en su estadio y el partido se demoró por un corte

La presentación del sistema LED terminó con una falla eléctrica que obligó a esperar más de media hora ante Rosario Central.

Barracas Central jugó por primera vez en su estadio con sistema de iluminación, pero hubo fallas.

Barracas Central vivió una situación insólita en la previa del partido ante Rosario Central , por la quinta fecha del Torneo Clausura . El club había anunciado y celebrado en sus redes sociales la inauguración del nuevo sistema de iluminación LED en el estadio Chiqui Tapia, pero el estreno terminó con un corte de luz que demoró el inicio del encuentro.

La intención era presentar la renovación con un juego de luces antes del comienzo del partido. Sin embargo, durante esa puesta en escena se produjo un desperfecto eléctrico y el estadio quedó a oscuras. Los futbolistas, que ya estaban listos para jugar, continuaron algunos minutos moviéndose dentro del campo, aunque luego regresaron a los vestuarios.

“NO TRATES DE ENTENDERLA, DISFRÚTALA” Barracas Central inauguraba las luces de su cancha, las apagaron porque era parte del recibimiento y no las pudieron volver a prender ya que fallaron los tableros pic.twitter.com/To0Ti5cZFr

El imprevisto obligó a postergar el inicio, que estaba programado para un horario determinado y terminó demorándose más de media hora. Mientras el personal trabajaba para solucionar el problema, el árbitro Pablo Dóvalo explicó la situación durante la transmisión.

“Me dijo gente de la liga que están arreglando el tablero, que hubo un desperfecto técnico. Vamos a esperar el tiempo que sea necesario”, señaló el juez del encuentro, mientras aguardaba por la recuperación del suministro eléctrico.

Después de poco más de 30 minutos, el sistema volvió a funcionar y el partido pudo comenzar con normalidad. La iluminación quedó restablecida y el encuentro entre Barracas Central y Rosario Central finalmente se puso en marcha, aunque la inauguración del nuevo sistema LED quedó marcada por un blooper inesperado.

Preocupación en el fútbol: Jamal Musiala se desplomó en pleno partido del Bayern Múnich

El futbolista alemán Jamal Musiala protagonizó un momento de preocupación durante el partido del pasado sábado entre Bayern Múnich y RB Leipzig, luego de desvanecerse sobre el campo de juego en la parte final del encuentro.

Musiala había ingresado durante el segundo tiempo y, tras convertir el 3-1, comenzó a mostrar signos de malestar mientras esperaba la reanudación del partido. El jugador se mostró desorientado y perdió estabilidad, por lo que Ismail Saibari se acercó rápidamente para sostenerlo y evitar que cayera bruscamente.

La situación generó preocupación entre sus compañeros, quienes corrieron a ayudarlo, y el público presente: los médicos de ambos equipos ingresaron inmediatamente al terreno de juego para asistir al futbolista, que permaneció unos instantes tendido sobre el césped.

El encuentro se disputó bajo temperaturas cercanas a los 33 grados, por lo que el calor apareció como una posible explicación para el episodio. Sin embargo, todavía no existe un diagnóstico médico oficial que determine con precisión qué provocó el desvanecimiento.

Después del encuentro, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, llevó tranquilidad al referirse al estado del jugador. “Lo más importante es que está bien”, señaló, aunque el club todavía debía realizar una evaluación más detallada para determinar si el episodio tendría consecuencias sobre su actividad deportiva.