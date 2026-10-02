Lionel Messi reapareció con el buzo de la Selección: el posteo que se volvió viral

El 10, que llegó hoy a la Argentina para afrontar su partido despedida con la Albiceleste, subió una curiosa historia a las redes.

Lionel Messi siguió desde Rosario el partido del Club Deportivo Eldense , institución de la Segunda División de España de la que se convirtió recientemente en accionista mayoritario. El astro compartió una imagen en sus redes sociales mientras observaba el encuentro desde su computadora portátil. En la fotografía apareció con un buzo de la Selección Argentina y un mate.

El capitán del combinado nacional acompañó la escena con un mensaje breve pero significativo para su nuevo club: “AÚPA DEPORTIVO” . La expresión es utilizada como una forma de aliento al equipo y permitió observar el interés del rosarino por la actualidad de la institución que ahora forma parte de su proyecto empresarial fuera de las canchas.

La adquisición del elenco que milita en la categoría de plata representa la incursión del 10 en la gestión directa de una entidad del fútbol europeo. El argentino completó la compra de las acciones que le otorgaron el control mayoritario del club ibérico , fundado en 1921 y actualmente participante de la segunda divisional. De esta manera, su vínculo con el deporte se amplió hacia una función institucional.

La publicación fue realizada desde su residencia en Funes, donde el crack del Inter Miami se encuentra junto a su familia después de regresar a la Argentina. El mejor jugador del planeta llegó durante la mañana del viernes, cuatro días antes del partido que disputará con la Selección ante Benín en el estadio Monumental, encuentro anunciado como su despedida del combinado nacional frente al público argentino.

Messi llegó antes de lo previsto a la Argentina

El avión privado que trasladó al delantero y a sus familiares desde Fort Lauderdale aterrizó cerca de las 7 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario. Después del arribo, la Pulga se dirigió hacia su domicilio en un barrio cerrado de Funes, donde permanecerá durante los próximos días antes de reincorporarse a la concentración.

La llegada se produjo antes de lo previsto, ya que inicialmente se esperaba que Messi arribara a Rosario durante el domingo. El adelantamiento del viaje generó interrogantes sobre su agenda durante el fin de semana, aunque Lionel Scaloni había planificado su participación únicamente para el segundo encuentro de la ventana internacional.

#ALERTA | #MESSI YA ESTÁ EN ARGENTINA PARA SU DESPEDIDA DE LA SELECCIÓN



El 10 aterrizó esta mañana en Rosario acompañado por toda su familia



Fue liberado por Inter Miami y previo al duelo con Benín del 6 de Octubre pasará unos días en el paíspic.twitter.com/w8k04tMeHk — doble amarilla (@okdobleamarilla) October 2, 2026

La Albiceleste afrontará este sábado, desde las 21, un amistoso ante Burkina Faso en el estadio de River. Messi no está contemplado para ese compromiso y su regreso al plantel está previsto para el duelo del martes: ese encuentro tendrá además un significado especial por tratarse de su presentación -y su despedida- ante el público argentino luego del cierre del Mundial 2026.