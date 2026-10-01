El imperio de Messi: cuál es el histórico club español que acaba de comprar

El astro rosarino no se conforma con el Inter Miami y sumó una nueva institución a su red privada de equipos en el mundo. Los detalles.

Lionel Messi sumó un quinto club a su creciente red de inversiones en el fútbol. El Club Deportivo Eldense , que disputa la Segunda División de España , anunció este miércoles de manera oficial que el capitán de la Selección Argentina se convirtió en su nuevo propietario.

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", publicó el club en sus redes sociales. La transacción está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España según los términos de la Ley del Deporte.

El Eldense es un club fundado en 1921 en la ciudad de Elda, en la provincia de Alicante , y es conocido como Azulgrana por sus colores azul y rojo, idénticos a los del FC Barcelona. No es una coincidencia casual: sus fundadores eran fanáticos del club catalán. Logró un histórico ascenso a la Segunda División en 2023 después de 60 años de ausencia en esa categoría, pero no pudo sostenerse y descendió a la Tercera.

El regreso fue inmediato: campeón del Grupo II de la Primera Federación en la temporada 2025/26, hoy juega su segunda temporada en Segunda División y marcha en el puesto 19° sobre 22 equipos, en zona de descenso con apenas cinco puntos en siete partidos.

La compra se venía insinuando desde semanas atrás y tuvo un episodio previo significativo: el entrenador Claudio Barragán no continuó en el cargo después de acumular dos derrotas y dos empates en las primeras cuatro jornadas. Su sucesor fue Javier Calleja, técnico madrileño de 48 años con experiencia en Villarreal, Alavés, Levante y Real Oviedo.

Los cinco clubes de Messi: de la MLS a la Segunda División de España

Con el Eldense, Messi consolida una red de clubes que abarca tres países y cinco categorías distintas del fútbol mundial. El más importante sigue siendo el Inter Miami de la MLS, donde además de jugar tiene una participación accionaria minoritaria de alrededor del 10%, con una cantidad adicional no revelada incluida en la extensión de contrato que firmó en 2025. Jorge Mas, uno de los propietarios de las Garzas, ya anticipó que cuando Messi se retire será "accionista del club, dueño del club".

En Uruguay, junto a Luis Suárez, es parte del Deportivo LSM, el club creado por el Pistolero que en 2025 incorporó a Messi a su estructura y adoptó las siglas de ambos. Esta temporada debuta en la Divisional C, la tercera categoría del fútbol uruguayo.

En Argentina, el círculo íntimo de la familia Messi administra los Leones de Rosario FC, presidido por su hermano Matías. El club compite en la Primera C del fútbol argentino y sueña con el ascenso a la Primera B Metropolitana. Messi estuvo presente en un partido días después de la final del Mundial 2026.

En España, el Eldense se suma al Unió Esportiva Cornellà, el club catalán de la quinta división que adquirió en abril de este año. Una semana antes del anuncio del Eldense, Messi había posado con la camiseta del Cornellà junto a sus hijos al inicio de la nueva temporada.

"La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del club", señaló la entidad alicantina. Desde el Ayuntamiento de Elda ya anticiparon que respaldarán el desembarco del proyecto de Messi en la ciudad.