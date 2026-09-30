Brilló con Messi en Barcelona, estuvo preso y visitará la Argentina como predicador evangélico

Ganó 23 títulos junto a Messi en el blaugrana y dio un giro rotundo en su vida. El caso por el que había sido detenido tras una denuncia fuerte.

Un histórico jugador del fútbol mundial cambió de vida rotundamente. Aquella etapa dorada, de éxito profundo en el deporte cuando era compañero de Lionel Messi en Barcelona , quedó lejos desde su retiro profesional . En ese proceso de abandonar la actividad en la elite para involucrarse a una vida diferente, sufrió distintos episodios polémicos como quedar detenido en la cárcel tras ser denunciado.

Lejos del fútbol y dejando atrás los episodios polémicos, el exjugador de fútbol anunció que desembarcará en la Argentina con un nuevo rol en su vida: dará una charla como predicador evangélico.

Se trata de Dani Alves, histórico lateral derecho de Barcelona de España con el que ganó 23 títulos junto al '10', es quien empezó una nueva vida cerca de la fe. El mismo se presentará en dos ciudades: Formosa, en un congreso profético llamado El impacto de su Gloria (jueves 14 de octubre a las 20.00 horas y viernes 15 a las 13.00) y Salta, en el estadio Delmi (lunes 19 y martes 20 de octubre).

Según revelaron en el flyer publicado, como actividad habrá un encuentro deportivo para atletas y coaches y una reunión general para el público.

La palabra de Dani Alves

"El reino de Dios se acerca a ustedes para cambiar sus corazones de piedras y poner un corazón de carne. Para que caigan en sí de qué Jesucristo es el todo del hombre. Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos todas las naciones, bautizandolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Te honramos y te glorificamos Padre amado... Que tu misericordia nos alcance y que tú cambies nuestros lamentos en bailes en el nombre poderoso de Yeshua, ¡amén!", escribió en sus redes sociales.

El caso por el que Dani Alves había sido detenido

El 20 de enero del 2023 fue detenido luego de declarar por la denuncia de una mujer de 23 años, quien lo acusaba de haberla atacado sexualmente en un boliche de Barcelona el 31 de diciembre de 2022.

El lateral brasileño recibió la sentencia este jueves y la defensa avisó que va a apelar.

En febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel pero un mes más tarde logró salir luego de abonar un millón de euros como fianza.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó la absolución defninitiva el 28 de marzo de 2025, desestimando la condena previa, debido a que entendieron que el testimonio de quien lo denunció presentaba contradicciones.